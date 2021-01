Caen 80% los servicios de grúa y arrastre en SLP

El periodo vacacional de diciembre tuvo una caída de 80% en servicios de grúa y arrastre, señaló Luis Antonio Bear Morales, presidente de la Asociación de Empresarios de Grúas en San Luis Potosí.

El empresario indicó que debido a que ahora son menos personas las que salen de viaje por carretera y que no hay reuniones como antes, disminuyó hasta en un 80% el trabajo para los empresarios de este sector, "no hay posadas, no hay fiestas, no hay vacaciones, por lo tanto hay menos gente en carreteras".

Local Agencias de viajes venden en línea para enfrentar la pandemia

Mencionó que en años anteriores era normal ver caravanas de paisanos que regresaban al país en diciembre, o personas que salían de vacaciones y en carretera sufrían alguna descompostura o falla mecánica, así como los percances automovilísticos, lo que generaba de cinco a seis arrastres diarios, y este año sólo fue uno o dos por día; mientras que en la ciudad se tenía el operativo antialcohol, "remitían 25 o 30 vehículos en el operativo antialcohol, y ahorita nada".

Manifestó que esta situación ha llevado a la quiebra a algunos empresarios, sobre todo a hombres-camión que trabajaban en su propia grúa, y que ahora se encuentran en busca de empleo como operadores en aquellas empresas que han logrado sobrevivir.

Bear Morales indicó que hay incertidumbre en el sector, pues no se sabe si este año mejorará la situación, sobre todo en lo que se refiere a turismo, obras públicas y construcción privada, que también es una fuente de empleo para ellos, "todo está suspendido, ojalá cambien las condiciones para México, para San Luis Potosí, porque es una derrama económica fuerte".

Finalmente, señaló que en caso de no recibir apoyo gubernamental o incentivos fiscales, continuará el cierre de empresas, pues a pesar de la situación económica subieron las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ahora también el salario mínimo.

