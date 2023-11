Cada 20 minutos se apertura una carpeta de investigación por violación en SLP

Cada 20 minutos, se apertura una carpeta de investigación por el delito de violación, en donde las principales víctimas son niñas, niños, adolescentes y mujeres, así lo señaló la abogada y defensora de derechos humanos, Claudia Cuellar Ochoa.

Quien participó dentro del “Foro de análisis de las políticas públicas y la atención de la violencia de género por parte del Estado”, que realizó el Colegio de San Luis A.C., y quien explicó que el panorama de violencia que enfrentan estas poblaciones es realmente preocupante.

“¿Qué pasa cuando no se respeta la autonomía y qué pasa cuando no se respeta la sexualidad de las mujeres y no únicamente de las mujeres, sino de las adolescentes y de las niñas? Entonces desde ahí empezamos a reflexionar, y a poder levantar la voz y decir necesito acceder a la justicia, porque mi cuerpo ha sido tocado sin mi consentimiento”.

Cuellar Ochoa remarcó que a unos días de la conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, hablar sobre las violencias sexuales es para las víctimas un tema cargado de culpa y temores.

Asimismo señaló que el panorama actual revela que van en incremento las víctimas quienes en un 60 por ciento son atacadas por alguien cercano a ellas y ellos.

“En México cada año. se viven seis mil delitos sexuales, de los cuales cuatro son contra niños, niñas y adolescentes, y una de cada cinco niñas en México es víctima antes de los 18 años”.

Explicó que en el país, se viven una agresión sexual de diferente forma y estas suelen ser desde realizar prácticas que hagan sentir incómodas a las niñas y mujeres, ya sea con una mirada lasciva o incluso hasta llegar a un abuso sexual o violación.

“Y esto se empeora cuando cuando no respetas la autonomía, cuando no se respeta la sexualidad. cuando no hay un acceso a la justicia y cuando no hay un acceso a la salud y esto impide que continúes muchas veces con tus proyectos de vida, basta con pensar en qué pasa cuando una adolescente es abusada en su escuela, deja de estudiar, sale de casa y se enfrenta a un ciclo de violencias continuas”.

Claudia Cuellar remarcó que durante el 2022 en San Luis Potosí, se registraron 6mil 263 carpetas de investigación en cuanto a delitos contra niños, niñas y adolescentes, en ese mismo periodo se presentaron 1 mil 142 por violaciones y abuso sexual, en donde solo 64 de ellas han podido concretarse la investigación y llevarse a causas penales.

“Es decir , solo el 5 por ciento ha llegado a juicios, entonces estamos hablando que los niños, niñas y adolescentes tienen un acceso a la justicia de técnicamente, pues dos de cada 10”.

Delitos de los que seguro la mayoría de las víctimas son mujeres, y en donde hasta cinco años puede durar un proceso en búsqueda de justicia para las víctimas.

“Existe una gran deuda del Estadk y es ahí donde nos toca a nosotros como sociedad civil, observar, señalar, acompañar y también alzar la voz de quienes no pueden alzarla en este momento”.