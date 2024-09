"Caco Leal" y Bernarda Reyes serán expulsados del PRI por voto sobre reforma judicial

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya procesa la expulsión de Alejandro Leal Tovías y Bernarda Reyes Hernández, informó la diputada Sara Rocha Medina, dirigente estatal del tricolor.

Luego de que este viernes en su última sesión, los diputados Alejandro Leal Tovías y Bernarda Reyes Hernández votaron a favor de la reforma judicial, pese a que el llamado del PRI a nivel nacional, fue votar en contra, Rocha Medina indicó que la misma noche del viernes se envió la carta a México para tramitar su expulsión del partido.

Aseguró que previamente dialogó con ambos legisladores para pedirles que el sentido de su voto fuera con responsabilidad, “fuera en favor de México, en favor de San Luis Potosí, en virtud de que la reforma realmente daña y lacera muchas cosas, la primera: la división de poderes, la segunda: la impartición de justicia ya no será imparcial, y la tercera: no es una reforma que nazca para procesarla tan fácilmente, y con ello estamos provocando que ya no exista la democracia”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Aunque Leal Tovías refirió el viernes, que ya había hablado con la dirigente priista y que ella estaba de acuerdo en el sentido de su voto dado que no era a favor de la reforma, sino para generar consensos en las leyes reglamentarias, Rocha Medina negó que así haya ocurrido, “es priista y si no votó como se lo pidió su partido actuaremos en consecuencia”.

En lo que respecta a Bernarda Reyes, indicó que “si somos realistas, Bernarda es de la bancada del PAN y en esta pasada elección Bernarda trabajó para el Verde en su región, independientemente de ello platiqué con ella, les mandé una carta para que el sentido de la votación fuera con responsabilidad”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Insistió en que de cualquier manera, al no haber votado en el sentido que lo pidió el PRI, serán expulsados del partido dado que defraudaron la confianza que les dio el instituto político y la ciudadanía, pues aseguró que el tricolor fue “el único” que actuó con responsabilidad hacia México a través de sus diputados federales y senadores, “y vamos en esa misma línea (a nivel estatal)”.