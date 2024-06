Cabildo de SLP rechaza reincorporación de regidora a comisiones; acusa injusticia

Como “un acto de injusticia” calificó la regidora Ángeles Hermosillo Casas, la negativa de sus compañeros en el Cabildo capitalino para que se reincorporara a las comisiones que presidía, entre ellas la del Agua, Alcantarillado y Saneamiento. Dijo que es una violación a sus derechos como autoridad municipal y como mujer.

El viernes, en sesión ordinaria de Cabildo, la ex aspirante a la alcaldía capitalina por el partido Nueva Alianza solicitó su reincorporación a las comisiones edilicias que atendía antes de solicitar licencia, en especial la presidencia de la Comisión del Agua, Alcantarillado y Saneamiento, lo que le fue denegada.

Este sábado, Hermosillo divulgó una declaración en la que citó que ello se trató de un acto de injusticia.

“Me fue negado mi derecho a reincorporarme a las comisiones donde he trabajado con constancia y compromiso; ésta decisión es una clara violación de mis derechos como autoridad municipal y mujer”, acusó.

Advirtió que no quitará el dedo del renglón e insistirá en su solicitud. “La violencia y discriminación que he sufrido no solo afecta mi persona, sino a todas las mujeres que luchamos por nuestros derechos laborales y políticos”, señaló.

Recordó que como presidenta de la Comisión del Agua, Alcantarillado y Saneamiento impulsó la creación de la Dirección del Agua Potable, derivada de una reforma y derogación de diversas disposiciones del Reglamento Interno municipal.

Así también, realizó diversas gestiones a favor de los usuarios, desde la solución de cobros indebidos hasta que se llevara el vital líquido a hogares que carecían de él.

De hecho, destacó que a pesar de la negativa a regresar a la comisión edilicia del agua, sigue realizando esas gestiones en atención a los usuarios que se le acercan para solicitar apoyo.

Así, solicitó el suministro de agua en pipas para varios solicitantes así como la reparación del drenaje en varios sectores, pero lamentó que hasta el momento no se han atendido, por lo que anunció que presentará un oficio al director del organismo operador, Interapas, para garantizar el suministro equitativo de agua.

La regidora resaltó que pensar y actuar con justicia Social e igualdad “es lo que me tiene aquí y precisamente por pensar y actuar diferente es lo que nos hace especiales como un imán”.

“Hay mucha brecha por hacer por nosotras las mujeres, porque alrededor nos traicionan y nos mienten”, dijo y estimó que hay claras intenciones de que las mujeres no ocupen los lugares que se merecen.

“Vengo de las organizaciones de la sociedad civil y de la parte industrial con una política distinta que trasciende a través de las administraciones y que cada día se hace más fuerte, y seguiremos en la lucha y atendiendo a los ciudadanos y seguir siendo la voz de los que no tienen voz; seguiremos trabajando y sumando…”, puntualizó.