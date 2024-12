Cabildo de Rioverde no ha pagado la multa; TEE da por cumplida sentencia parcialmente

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) determinó que el Cabildo de Rioverde cumplió parcialmente la sentencia que lo obligó a tomarle protesta al regidor Salvador López Aguilar, ya que no ha pagado la multa de 10,800 pesos a cada uno de sus integrantes por no haber dado cumplimiento en una primera instancia.

En sesión, los magistrados Nicolás Juárez Aguilar secretario de estudio y cuenta en funciones de presidente, Yolanda Pedroza Reyes y Denisse Porras Guerrero, consideraron que este asunto no se puede archivar ni clasificar como concluido, ya que falta todavía una parte por cumplir que es el pago de la multa, sanción que fue recurrida ante la Sala Monterrey del Tribunal Federal Electoral.

La magistrada Denisse Porras presentó el proyecto a consideración que proponía declarar el cumplimiento de la sentencia emitida el 14 de Noviembre de este año, mediante la cual ordenaba tomarle la protesta de ley al regidor e integrarlo a las comisiones correspondientes, garantizando sus derechos político electorales y ciudadanos.

El 2 de diciembre, el presidente municipal Arnulfo Urbiola informó al TEE el cumplimiento de la resolución, con las constancias correspondientes, por lo que se daba por cumplida la resolución; pero la magistrada Yolanda Pedroza se inconformó, ya que está pendiente el pago de la multa, por lo que pidió que se modificara el acuerdo.

Cortesía / Tribunal Estatal Electoral (TEE)

Se decidió entonces considerar el cumplimiento parcial, tan solo de la toma de protesta pero no del pago, de tal manera que el expediente no podrá archivarse, se mantiene abierto hasta que se de total cumplimiento; la redacción será modificada para que no haya malas interpretaciones por parte del ayuntamiento.

En otro tema, el Tribunal Electoral falló a favor de Simón Sánchez González, que fue sindico municipal en el ayuntamiento de Venado periodo 2021-2024; denunció que le fue reducida injustificadamente su dieta, por lo que la autoridad sentenció al ayuntamiento a pagarle un millón 107 mil pesos, ya que sus reclamos son fundados.