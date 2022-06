Búsqueda activa de 20 mujeres desaparecidas

En San Luis Potosí, del 2018 al primer cuatrimestre de este año, se registraron un total de mil 537 casos de desaparición de mujeres en el estado, de los cuales el 91 por ciento de ellas fueron localizadas.

Así lo informó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) a través de una solicitud de información realizada por este medio.

Por otro lado, y sumado a estas cifras, la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, de la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene activas siete fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas en el mes de mayo y 13 que pertenecen al mes de junio.

Lo que quiere decir que, aunque las cifras develadas por la CEBP indiquen que la localización de mujeres representa una cifra positiva, aún existen casos que exhiben que las mujeres siguen enfrentando un factor de inseguridad constante en el estado exhibiendo una problemática ineludible de violencia dónde los casos restantes continúan sin resolverse.

Cortesía | Familia

¿Dónde Está?

Cómo lo es el caso de la joven Teresa Guadalupe Mata Cárdenas, quien desapareció el 3 de febrero de este año en el municipio de Tamasopo, uno de los casos que continúa activo y sin avances en la investigación, cómo el de otras nueve personas más quienes durante enero a junio han desaparecido en esta pequeña localidad.

De la joven Mata Cárdenas se presume que posiblemente fue víctima de Desaparición forzada, pues los hechos que envuelven su no localización exponen la participación de una o más personas, en circunstancias repletas de violencia.

Esta joven madre de una pequeña de cuatro años de edad, desapareció después de salir de su trabajo, en dónde se sabe se dirigió a surtir de gasolina a su motocicleta en la cual se trasladaba siempre.

Luego de esto, se supo por otros testigos que fue vista en un camino en la carretera rumbo a ciudad Valles, alejado de su municipio, dónde señalan fue agredida por uno o varios sujetos que se trasladaban en una camioneta, después de esto nada se supo de ella.

Su madre Susana Cárdenas es quien ahora clama por justicia y continúa pidiendo a las autoridades agilicen el proceso de investigación y de búsqueda pues, han pasado ya cuatro meses sin que se presente ningún avance en el caso.

"Ayúdenme a encontrar a mi hija, Yo también soy una madre desesperada. Esto que estoy pasando es algo terrible, es un dolor profundo el no saber dónde está mi pequeña. Yo le di la vida, les pido a esas personas que la tienen que me la regresen, yo no tengo dinero para pagar e ido con los policías y nadie me da respuesta de mi hija, he tocado puertas y nadie me quiere ayudar", señaló la señora Susana.

De la última información que se tiene de los hechos, es que Teresa Guadalupe, fue vista por última vez en el Barrio La Mora, Tamasopo, San Luis Potosí, México. La motocicleta donde ella iba a bordo, ya fue encontrada. Sin embargo está joven madre sigue desparecida.