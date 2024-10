Buscan que la Sección 52 del SNTE sea dirigida por una mujer

Nuestra campaña es de respeto y propuestas; la planilla de nuestros contrincantes está integrada solo por la cúpula mientras que nosotros venimos de la base; existe una situación de intimidación hacia los compañeros, a quienes se les está “pidiendo de manera obligatoria” que voten por ellos.

Así lo expresó en entrevista con El Sol de San Luis la maestra y aspirante a encabezar la Secretaría General de la Sección 52 del SNTE en San Luis Potosí, Brenda Josefina Rivera Oliva, quien explicó que “los mismos compañeros que rechazaron estar en esa planilla nos han dicho que quienes los invitaron son exsecretarios del Comité Seccional, es decir gente de Crisógono Sánchez Lara.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Explicó que sus aspiraciones se basan en que durante 60 años no ha habido una mujer encabezando la dirigencia, “siempre he sido sindicalista, soy hija de padres maestros jubilados sindicalistas, incluso mi abuela fue maestra rural, el liderazgo lo trae uno en la sangre y lo mueve”.

La representante de la planilla naranja añadió que “la de enfrente está integrada por compañeros que fueron disidentes del comité saliente y que dejaron de trabajar cuando estuvimos en pandemia, ellos no regresaron a trabajar al 100% y después se dijeron relegados, por lo que es como una mezcla de gente que está contra la institucionalidad”.

En las instalaciones de nuestra redacción, Rivera Oliva explicó que también por primera vez esta elección será con la votación de la base gremial en todo el estado, más de siete mil integrantes, cuando antes era una democracia representativa, a través de delegados.

Reiteró que su campaña es con base en propuestas, mientras ellos han estado denostando y difamando a personas y familiares de la planilla naranja, y ya no solo eso, añadió, también ha habido situaciones de intimidación y hostigamiento, “como este martes cuando hubo una acción de este tipo en las oficinas de ex secretarios generales, en contra de la compañera Claudia Gisela Tello, a quien habían invitado a la otra planilla porque ella tiene mucha gente que la sigue, y como no aceptó, además de que están viendo que los números nos favorecen, se dio esta manifestación”.

Ella se siente intimidada y asustada, prosiguió, pero ya está viendo la situación legal para accionar al respecto. Nosotros no vamos a caer en provocaciones, advirtió, somos personas que vamos a trabajar siempre de manera positiva y vamos a seguir adelante con nuestra propuesta.

Finalmente, indicó que “el llamado es para para que los agremiados no se dejen intimidar y que denuncien cualquier situación de hostigamiento o intimidación, a nombre de los compañeros de la planilla que hoy represento y de todos los sindicalizados pido que sea un proceso libre y democrático, así como como viene marcado; que demostremos nuestra profesión y nuestro profesionalismo, porque somos maestros, que sea un proceso libre de acoso y auténticamente democrático”.