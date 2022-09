Buscan llevar servicio de agua a zonas rurales no beneficiadas

Con el firme objetivo de ampliar la cobertura de los servicios que ofrece el Interapas, principalmente en zonas rurales no beneficiadas, regidores integrantes de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, avalaron la creación de la subdirección de Agua Potable.

Esa nueva área, que cuenta con el visto bueno de al menos nueve comisiones edilicias, estaría por encima del organismo operador, aunque falta por definir algunos aspectos relacionados con su participación e involucramiento en la Junta de Gobierno del mismo.

La regidora María de los Ángeles Hermosillo Casas, presidenta de la citada comisión, divulgó lo anterior y señaló que sus políticas sociales de distribución del recurso hídrico de esa nueva subdirección estarían marcadas por la Secretaría del Bienestar (dirección de Desarrollo Social).

Acompañada por regidoras y regidores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), destacó que la nueva Subdirección tendría una persona titular y tres departamentos o sub áreas de interés: Agua potable; Saneamiento, y Cultura del Agua; no se contempla la contratación de mayor personal, ni equipamiento y su presupuesto se ajustaría al existente.

Lamentó que en la actualidad todavía existan zonas no delegacionales, principalmente rurales, entre otras, que no están contempladas en la cobertura de Interapas, y que ese es el objetivo de esta propuesta, que no solamente contemplaría el abasto a través de camiones cisterna, sino también la creación de nueva infraestructura hidráulica, entre otros proyectos.

Hermosillo Casas señaló que tras el visto bueno de diversas comisiones edilicias, solamente faltaría la aprobación del pleno del Cabildo, que estimó podría ocurrir en la siguiente sesión ordinaria.