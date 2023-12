Buscan evitar que el "impuesto verde" no ahuyente inversión de SLP

Se debe cuidar que el impuesto verde no afecte la llegada de inversiones y que no sólo se cobre a las empresas que contaminan, sino que se incentive a las que invierten en el cuidado del medio ambiente, señaló Juan Carlos Valladares Eichelmann, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Luego de que el Congreso aprobó la creación del impuesto verde, el titular de la Sedeco coincidió con el sector empresarial en cuanto a que dicho gravamen no sólo debe centrarse en sancionar la emisión de contaminantes, "sino también cómo incentivar a las empresas que tengan esta responsabilidad con el medio ambiente".

Igualmente, reconoció que ya existe un impuesto en la materia por parte de la federación, por lo que la dependencia también buscan "cómo se puede adaptar (el impuesto verde) para que no tenga un impacto que ponga a San Luis en una posición distinta a otros estados en cuestión de atracción de inversión, tampoco queremos que este tipo de políticas afecten a todas las inversiones que estamos tratando de consolidar".

Mencionó que la Sedeco ha tenido varias reuniones con el sector empresarial para tratar de despejar dudas y recibir sus inquietudes para hacerlas llegar al Legislativo, "los empresarios han estado muy activos y quieren saber hacia dónde va a llegar este impuesto, aún no tienen claro cómo va a impactar, cómo van a ser las mediciones, el efecto que va a tener, hay preocupación en el sector".

Valladares Eichelmann indicó que después de las pláticas que se han tenido "creo que al día de hoy hay un poco más claridad con respecto a estos impuestos pero no deja de haber unos cuantos que todavía no acaban de entenderlo o de estar conformes con ello", por lo que se sigue trabajando para que haya más claridad, "que no se asusten con el tema y vean que es de beneficio para todos".