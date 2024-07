Buscan a Mauro Lambarria en Rayón; estaba en su trabajo cuando lo “levantaron”

“¿Mi papi cuándo va a regresar?”, es una pregunta que Ana Karen no ha podido responderle a su hija en los últimos dos meses, tiempo que lleva desaparecido Mauro Lambarria Ramos.

El pasado 16 de mayo en el municipio de Rayón, Mauro salió de su casa temprano para dirigirse a su trabajo, un yonque ubicado en la carretera a Ciudad Valles; a las 5 de la tarde Ana Karen Tovar Sánchez, su esposa, intentó comunicarse con él para saber si ya estaba de regreso, pero la llamada no entró y a pesar de los intentos sólo era enviada al buzón.

Fue más tarde cuando sus suegros se presentaron en la vivienda para comunicarle que el patrón de Mauro les había informado “que se lo habían llevado… dijeron que lo habían levantado y era todo lo que sabían”. Debido a la hora, ya estaban cerradas las oficinas del Ministerio Público en Rayón, por lo que Ana Karen formalizó la denuncia al día siguiente.

Según la información que recibieron sus suegros, Mauro fue sustraído directamente del yonque –en el que apenas llevaba tres días trabajando-, y se llevaron a otra persona con él, misma que fue liberada de inmediato. No recibió datos respecto a cuántas personas o quiénes se llevaron a su esposo, y en este tiempo tampoco ha recibido llamadas para pedir rescate.

Han transcurrido dos meses desde la desaparición de Mauro y a pesar de la denuncia, no hay noticias sobre su paradero, Ana Karen acusó que no ha recibido apoyo de las autoridades, “hemos estado preguntando pero dicen que no hay noticias, que no tienen nada, que lo mismo que yo les dije es lo que ellos tienen”.

A Mauro lo esperan en casa Ana Karen y sus dos hijos, un niño de 13 años y una niña de 8, “lo necesito, me hace falta, lo extrañamos en la casa mis hijos y yo… es un hombre responsable, de hogar, trabajador que día a día lucha para llevar alimento a la casa, es un padre extraordinario, un buen hijo, un buen esposo”.

Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades en Rayón, Ana Karen acudió a la capital potosina para pedir ayuda de autoridades estatales, entre ellos del gobernador, así como de la población para que en caso de saber algo, lo reporten al número 4445241481 de la Comisión de Búsqueda, y también dirigió un mensaje “alguien que lo tenga: por favor déjelo regresar con nosotros, lo necesitamos, necesitamos a nuestra familia unida, junta nuevamente, se los suplico”.

