Busca UUZI retomar proyecto de aplicar un solo sentido de circulación en av. Industrias

Este próximo mes la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) retomará el análisis de proyectos para mejorar la movilidad, informó José Enrique Villafuerte Hernández, presidente del organismo empresarial.

El Consejo de Movilidad de la Zona Industrial dejó de sesionar debido a la efervescencia de las elecciones, y aunque terminaron las campañas y se realizó la elección, hubo factores que postergaron más la reactivación del Consejo, como son el cambio de titulares en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la División Caminos de la Guardia Civil.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Y es que ambas corporaciones forman parte del Consejo; al respecto, Villafuerte Hernández indicó que los integrantes del Consejo buscan "reagruparse" para retomar las sesiones y continuar con proyectos que han quedado pendientes, como el que pretende aplicar un solo sentido de circulación vial en la avenida Industrias por la mañana y la tarde.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Mencionó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ya realizó un estudio e incluso una simulación virtual para presentarlo a los integrantes del Consejo y que así puedan tomar una decisión respecto a si es factible o no aplicar el proyecto, y en caso de aprobarlo, saber cuándo y cómo hacerlo.

Indicó que el Consejo tomará una decisión consensuada, no unilateral, pues se escucharán los puntos de vista de dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Dirección de Tránsito municipal, y aseguró que "si no es viable no lo echamos a andar, no vamos a hacer prueba-error, por eso se hicieron las simulaciones".

Recordó que en el Consejo participan los tres niveles de gobierno, ya que la Zona Industrial abarca la carretera 57 y es de jurisdicción federal, por lo que los proyectos deben llevar el aval de los tres niveles.