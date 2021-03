Busca Canacintra impulsar mejor el desarrollo de jóvenes empresarios y mujeres empresarias

Impulsar el desarrollo de jóvenes empresarios y mujeres empresarias, así como continuar pugnando por que haya una mejor transparencia en los tres niveles de gobierno, serán algunos de los retos principales en los que trabajará el nuevo Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en beneficio del sector empresarial.

Así lo manifestó el presidente local de Canacintra, Carlos Mendizábal Pérez, quien comentó que desde el organismo empresarial siempre se han preocupado por ayudar a que los jóvenes empresarios y las mujeres empresarias desarrollen de mejor manera sus habilidades al igual que sus empresas, pues buscan que sus proyectos se consoliden formalmente y crezcan.

En ese sentido, comentó que les brindarán orientación sobre los apoyos y programas que existen a través de instituciones como Nacional Financiera (NAFIN) y el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE), y también a través del Centro Pyme de Canacintra les ofrecerán capacitaciones sobre cómo crear sus propios planes de negocios y así acceder de manera más sencilla a un crédito.

"Esto en Canacintra lo estamos tomando como un reto, para que la gente que se está desarrollando o empezando a desarrollarse profesionalmente no se sienta sin posibilidades de hacerlo, y creo que eso es un tema muy importante. A veces los créditos parecen inalcanzables porque te piden garantías y no se analiza el negocio como tal, lo que queremos es poder apoyarlos con esto", expresó

Por otro lado, dijo que seguirán trabajando de cerca con los tres niveles de Gobierno y continuarán pugnando por que haya una verdadera transparencia, que existan reglas claras sobre los procesos administrativos y que no se perjudiquen a las empresas con reformas y leyes que no abonan al crecimiento económico del estado y del país.

“Queremos que haya transparencia en el Gobierno, que sepamos cuáles son las reglas claras, que no nos las cambien a cada rato, que no nos hagan reformas energéticas sin sentido, y que no tengamos cambios fiscales a cada rato, pues esto genera una problemática que impide la inversión, eso queremos trabajarlo desde Canacintra”, añadió.