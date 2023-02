Burócratas pueden tener solo un servicio médico: Ricardo Gallardo Cardona

La postura de las lideresas sindicales de la burocracia estatal refleja un cinismo “que ya no pueden con él”, están cavando su propia tumba política y laboral al insistir en tener dos seguros médicos “cuando la decisión ya está tomada”.

Para el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que los sindicatos estén buscando dos seguros médicos -IMSS y privado- es una desproporción y burla hacia los potosinos cuando hay miles de personas que no tienen seguridad social, ni recursos siquiera para ir a la Cruz Roja, “es un cinismo pelear los dos servicios”.

El mandatario estatal hizo un exhorto a las y los trabajadores que no estén de acuerdo con la postura de sus dirigencias para que no las apoyen “que no se burocraticen con el sindicato”, dijo.

Argucia legal quedará sin efecto

Por su parte, el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, advirtió que el recurso jurídico que tramitó el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, para evitar que le sea cancelado el servicio médico en el IMSS a sus agremiados, quedará sobreseído.

Esta resolución emitida por un tribunal colegiado es provisional, no definitiva, dijo, al tiempo de recordar de que a finales del año pasado se determinó que la administración estatal dejaría de pagar las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social por las y los trabajadores de la burocracia.

Lo anterior con el fundamento de que los trabajadores no pueden recibir dos servicios médicos al mismo tiempo, uno en el IMSS y el otro de una institución privada, insistió.

El funcionario estatal aseguró que la determinación no se trató de un acto de autoridad, sino de una medida vinculada a la relación laboral-patronal y añadió que “el criterio aplicado por algunos juzgados especifica que el gobierno estatal -como patrón- está obligado a garantizar seguridad social, sea de IMSS o privada”.

Finalmente, el encargado de la política interna en el estado advirtió que, “lo que va a pasar es que, si tienen Seguro Social, se les retirará el privado, o a la inversa, no se puede y en ninguna parte del mundo sucede, que los trabajadores tengan dos servicios médicos”.