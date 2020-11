Bulevar Río Santiago podría ser transferido al Ayuntamiento

El bulevar Río Santiago, actualmente jurisdicción estatal, podría ser transferido al Gobierno Municipal para su rehabilitación integral y mantenimiento, informó el Presidente Municipal Interino, Alfredo Lujambio Cataño.

Dio a conocer que ya hay pláticas al respecto con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas – SEDUVOP-, de Gobierno del Estado, lo que implicaría para el Ayuntamiento hacerse cargo no sólo de la rehabilitación de la superficie de rodamiento, sino también de los camellones, áreas verdes y colectores pluviales y sanitarios.

Entrevistado al respecto, aclaró que por el momento el Gobierno Municipal no está en condiciones de intervenir en la reparación de la vialidad, ya que por no ser de su jurisdicción, no puede canalizar recursos, aunque reconoció que es necesaria la reparación de algunos tramos.

Dijo que las pláticas van por buen camino, sin embargo, no se puede hablar aún de fechas específicas para la transferencia, del Gobierno del Estado, al Ayuntamiento.

Señaló que en el caso del alumbrado, donde el Ayuntamiento hizo una importante inversión para la instalación de nuevas luminarias tipo LED, se hizo mediante un convenio específico para evitar eventuales observaciones.

En este aspecto, Lujambio Cataño agregó que se colocaron bases, se repararon o instalaron nuevos postes, así como alrededor de 400 lámparas de avanzada tecnología, con lo que además de mejorar el alumbrado se reduce el consumo de energía eléctrica.

