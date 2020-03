Brote de coronavirus se transmite rápido

“El principal problema del Coronavirus no es la tasa de letalidad o de mortalidad, sino que se transmite rápidamente en una población y el problema que nos puede generar es una gran cantidad de ausentismo laboral y ausentismo escolar, además de cierre de negocios que puede traer consecuencia económicas”, es lo que expresó Andreu Comas García, titular del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSaB), de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

A consideración del experto, el COVID-19 es mucho menos letal que la influenza y que las otras variantes de coronavirus, pero su propagación es más rápida, por lo que a su consideración no se debe bajar la guardia en caso de contraerlo, aunque también advierte que es mucho menos riesgoso que contraer influenza y sus tipologías.

El lavado de manos, es la medida más efectiva para protegerse contra el coronavirus, otra estrategia efectiva que el uso del cubrebocas “sirve para cuando yo estoy enfermo y no quiero contagiarme, si yo no estoy enfermo, no tiene mayor utilidad ni beneficio, se deben de estar cambiando cada cuatro horas o menos si es que se mojan o se humedecen”.

Andreu Comas es el vocero de la Fuerza de Tarea en resonancia con la declaratoria de Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional, se trata de un grupo de investigadores de la máxima casa de estudios que estarán en contacto con los Servicios Estatales de Salud para concientizar a la población sobre la enfermedad y sus medidas de prevención.

Coronavirus muta y es similar a la influenza

Es factible que los virus tengan mutaciones, de hecho el Coronavirus ha pasado de animales a humanos y ha tenido bastante eficiencia aceptable entre humanos, eso explica el Director de Salud Pública de los Servicios Estatales de Salud, Miguel Lutzow Steiner, al referir que los cambios genéticos del virus con dos variaciones, lo que es algo similar a lo que ocurre con la Influenza.

“En el esquema general del comportamiento de la epidemia, en termino del número total de casos, de las defunciones no tiene ningún cambio, es el mismo, si será importante que con el uso de la tecnología se pueda discriminar si existe una variación clínica respecto de un virus frente a otro, de confirmarse hay que ser cautelosos, hay muchas investigaciones en proceso, hay diferencias genéticas que determinarán las acciones a seguir”.

Recientemente se identificaron dos nuevos casos sospechosos de COVID–19, ambos con antecedente de viaje a Italia, a los cuales se les tomó muestra y fueron descartados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Lutzow Steiner hizo un llamado a toda la población para fortalecer las medidas de prevención para personas que viajen a países como China, Japón, Corea del Sur, Italia, Irán y Singapur y para todos en general.

Antes de viajar, evitar los traslados no esenciales a los destinos con transmisión local comunitaria, tener su esquema de vacunación al día de acuerdo con su grupo de edad, mantener y reforzar las medidas de prevención general y de contacto para evitar enfermar.

Durante el viaje lavar sus manos con frecuencia, sobre todo después de tener contacto con animales, vivos o muertos, o personas que pudieran estar enfermas o infectadas, usar jabón y agua corriente durante al menos 20 segundos. Puede usar soluciones a base de alcohol gel al 70 por ciento para fricción de manos.

Solo comer alimentos bien cocinados y beber agua que haya sido desinfectada o embotellada comercialmente, utilizar la parte interna de su codo al toser o estornudar, evitar lugares concurridos o eventos donde asista un gran número de personas, evite los animales vivos o muertos, mercados de animales y los productos que provienen de animales como la carne cruda, entre otros.