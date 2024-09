Bronco amenizará fiestas patrias en la capital de SLP

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona asistirá al mayor número de Informes Municipales posibles para conocer a detalle cuáles son los avances en cada una de las demarcaciones, la aplicación correcta de los recursos utilizados, así como para tener un diagnóstico claro de las necesidades precisas en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Así lo dio a conocer el propio mandatario estatal, quien añadió que para el caso de la ceremonia estatal será el grupo regiomontano “Bronco” quien estará presente en la ceremonia del próximo lunes 16 de septiembre en Plaza de Armas, con lo que el conjunto liderado por José Guadalupe Esparza amenizará el Grito de Independencia este año.

Con respecto a los informes municipales, adelantó que en cada evento al que asista durante la última semana de septiembre, revisará cuáles fueron los impactos en cada territorio, “la mejora en materia de servicios, conectividad e infraestructura, así como el abatimiento en los indicadores de carencias y rezago social”.

No será así, advirtió, para el caso de tomas de protesta de alcaldes electos, “a cuyas ceremonias protocolarias he optado por no asistir, porque en la mayoría de los casos, no en todos, se trata de cultos a la imagen y entronización de personajes”.

A pesar de los anterior, aclaró, “la administración estatal refrenda su respaldo a los 58 ayuntamientos electos y al Concejo Municipal de Villa de Pozos para continuar en la ruta de desarrollo que merece San Luis Potosí y para descentralizar las oportunidades del crecimiento económico”.

Finalmente, Gallardo Cardona confirmó su crítica en contra de los gobiernos municipales por su pronunciada dependencia a los recursos de origen federal, su debilidad en la capacidad de recaudación de ingresos propios y el desorden recurrente en el gasto público que identificó recientemente y dio a conocer el Instituto de Fiscalización Superior del Estado.