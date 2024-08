Bomberos marcharán por las calles de SLP, Villa de Pozos y Soledad

Ante la nula respuesta a sus demandas, los bomberos saldrán a las calles este próximo lunes para pedir ayuda del gobernador y alcaldes de la zona metropolitana.

A dos días de que iniciaron un paro de actividades, los bomberos no han recibido respuesta a las peticiones que hicieron al Patronato Pro Cuerpo de Bomberos, que son: salario digno, pago de horas extra, seguro de vida con mayor cobertura, y seguro de gastos médicos mayores.

Al respecto, Juan Francisco Portillo Fuentes, presidente de la mesa directiva de los bomberos, anunció que este lunes realizarán marchas para pedir el apoyo del gobernador así como de los alcaldes de San Luis, Soledad y Villa de Pozos, aunque se negó a dar detalles de las movilizaciones.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

También exhortó a los empresarios y a la ciudadanía "para que nos apoyen con esto, y pedimos una disculpa si por estas marchas el ciudadano se va a ver afectado, pero ya basta, alguien nos tiene que escuchar, alguien nos tiene que dar respuesta".

Mencionó que por ejemplo, en el tema del salario un aspirante a bombero que ya realiza las funciones de un bombero profesional gana 300 pesos al día, y comparó que en otros estados del centro del país el salario de un bombero es de mil 200 o mil 400 pesos al día.

Señaló que antes, el Cuerpo de Bomberos contaba con 60 elementos y no eran suficientes, y actualmente son solo 48, lo que ha incrementado el estrés físico y mental, además de que deben realizar funciones que no les corresponden y cubrir horas extra sin que les paguen; en ese sentido, el Patronato les propuso horarios de 24 por 48 horas, sin embargo no hubo propuestas respecto al pago de horas extra.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Manifestó que ante la actitud omisa del Patronato ya analizan desconocer su representatividad. También se quejaron de que el comandante Adolfo Benavente Duque no los ha apoyado en este movimiento ya que se encuentra de viaje a pesar de que previamente le informaron de sus peticiones.

También aclaró que a pesar de que se encuentran en paro, desde el primer día decidieron clasificar los llamados de auxilio y atender situaciones de riesgo como incendios en casa habitación y fugas importantes de gas, por lo que en realidad el paro no ha sido total, pero también advirtió que "aguantaremos el tiempo que sea necesario, este es el momento no va a haber otro, aquí estaremos hasta que alguien venga a ayudarnos".