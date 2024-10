Blindan fronteras de SLP con otros estados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) mantiene el blindaje y reforzamiento en las zonas que limitan con otros estados, principalmente en entidades que registran mayor índice de inseguridad.

De manera reiterada, el Secretario de Seguridad José Luis Ruiz Contreras ha manifestado que es prioridad mantener la vigilancia en las zonas limítrofes, lo que se hace de manera conjunta con elementos de la federación, Ejército y Guardia Nacional.

La presencia de efectivos en sitios colindantes principalmente con Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, se da mediante operativos ya establecidos y mediante patrullajes disuasivos con lo que se pretende evitar que ingresen al estado posibles delincuentes, a delinquir o a protegerse de las acciones de seguridad que implementen en esas demarcaciones.

Esas acciones se realizan de manera permanente, y han dado resultados positivos, as lo reiteró el secretario, durante su encuentro de este martes con integrantes de la iniciativa privada donde resaltó la importancia de esos trabajos no solo con los estados de mayor incidencia si no con “prácticamente los 10 estados con los que colindamos incluso y sumando a Aguascalientes”.