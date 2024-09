Bautismo y comunión, los sacramentos más populares entre los fieles potosinos

Ha disminuido la cantidad de parejas que piden el sacramento del matrimonio, por lo que se promueven bodas colectivas en la Iglesia, y por otro lado se mantiene el interés por otros ritos sacramentales, como son el bautismo y la confirmación, señaló Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

A pesar de que durante la pandemia se detuvo la realización de ritos sacramentales debido a la restricción para la concentración de personas, Cruz Perales indicó que actualmente ya se normalizó el ritmo de ceremonias religiosas, "cuando se permitió la concentración de personas aumentaron mucho los sacramentos, todos lo que quedaron rezagados se llevaron a cabo inmediatamente después".

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

El sacerdote reconoció que actualmente hay muchas parejas que ya sólo viven en unión libre o contraen matrimonio solamente por la vía civil, lo que ha reducido la cantidad de bodas religiosas, sin embargo aseguró que "la gente no ha dejado de pedir los sacramentos, hay parroquias donde por la concentración de gente lleva a cabo muchos bautizos, bodas".

Además destacó que la población es dada a lo festivo, lo que también fomenta que pidan los ritos sacramentales, o alguna otra ceremonia como son las misas para celebrar 15 años, aunque en este caso no es un sacramento.

Lo más solicitado son los bautizos y la confirmación, y mencionó que para el caso de los primeros, no se exige que los padres tengan el sacramento del matrimonio, ya que no tiene porqué negársele el sacramento del bautismo a los menores, "no se les puede forzar (a estar casados) porque no es apropiado y tampoco sería sacramento, pero se les hace la invitación".

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Lo que sí se pide es que los padrinos tengan el sacramento del matrimonio o en su caso, que sean personas solteras, no en unión libre.

Cruz Perales señaló que una opción con la que se fomenta el sacramento del matrimonio, es con bodas colectivas en las parroquias, de modo que las personas no lo vean como un gasto; este tipo de uniones religiosas suelen realizarse como parte de las actividades de las fiestas patronales y los requisitos son los mismos, por ejemplo el testimonio de que no sean personas que tengan el impedimento de acercarse al sacramento del matrimonio, y el acta renovada del bautismo.