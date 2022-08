Batman, Calzón, Facebook, Robocop, algunos nombres prohibidos en México

Imagina que desde pequeño, tus padres todo el tiempo te llaman por el nombre de "Batman", en la familia y con tus amigos te presentan con ese nombre, y supongamos que hasta ese momento no hay problema, pero... todo empieza a cambiar en el momento en que el entras a la primaria, al escuchar tu nombre los demás niños, quedarán sorprendidos o caerán en risas al enterarse que tu nombre real es igual al del Super Héroe con temática de murciélago, y lo peor del caso es que tu no sabrás por qué, pues siempre te has llamado así.



A la larga esto podría generar bullying en este sector de personas que tienen nombres poco convencionales, y esto mismo podría desarrollar problemas sociales y psicológicos a la larga, sin mencionar que al niño podría no gustarle cuando sea más cociente de la situación.



No cabe duda que escoger el nombre de nuestros hijos es una de las decisiones más importantes de nuestra vida como padres, por lo que es de suma importancia que escojamos un nombre correcto para este.

Para ayudar un poco en ese sentido, el Registro Civil en México tiene una lista de nombres prohibidos, los cuales, hace un par de años eran permitidos, pero actualmente ya no, esto con la finalidad es que se evite el acoso o bullying en los menores.

Esta es la lista en orden alfabético de nombres prohibidos por el Registro Civil en México

Aceituno

Amilcar Cajada

Aguinaldo

All Power

Anivdelarev

Batman

Benefecia

Burger King

Cacerolo

Calzón

Caraciola

Caralalimpio

Cesárea

Cheyenne

Christmas Day

Circuncisión

Culebro

Delgadina

Diodoro

Email

Escroto

Espinaca

Facebook

Fulanito

Gordonia

Gorgonio

Harry Potter

Hermione

Hitler

Hurraca

Iluminada

Indio

James Bond

Jorge Nitales

Lady Di

Marciana

Masiosare

Micheline

Panuncio

Patrocinio

Petronilo

Piritipio

Pocahontas

Pomponio

Privado

Procopio

Rambo

Robocop

Rocky

Rolling Stone

Sobeida

Sol de Sonora

Sonora Querida

Telésforo

Terminator

Twitter

Usnavy

Verulo

Virgen

Yahoo

Zoila Rosa

Además, en San Luis Potosí están prohibidos:

Britany

Brayan o Bryan

Kevin

Jovanny

Edward Johan

