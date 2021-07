Basura doméstica obstruye alcantarillado; ropa, colchones y muebles son arrastrados por lluvias

Toneladas de basura, entre las que se llegan a hallar colchones, muebles y otros, son retiradas de bocas de tormenta y alcantarillas; la mayoría de las veces, tales desechos son causa directa del taponamiento de la red de drenaje.

El responsable de los Servicios Municipales del Ayuntamiento de la capital José Luis Zamora Valero, señaló que se da mantenimiento intensivo a rejillas de alcantarillado ubicadas en distintas calles y avenidas, y que en tales tareas se han encontrado llantas, muebles, ropa y basura doméstica. “Por eso una vez más le pedimos a la gente que nos ayude a no dejar la basura en la vía pública, a la par de no sacar sus desechos a deshoras o en los días que no lo marca la empresa recolectora de basura”.

Local No descartan más despidos en ayuntamiento capitalino

Hizo un llamado a la ciudadanía a realizar conciencia de la basura que genera, evitando dejarla en áreas públicas para así, eliminar el problema de rejillas, cárcamos o drenajes tapados por desechos sólidos o domésticos.

Señaló que las tareas de limpieza para evitar taponamientos en alcantarillas, bocas de tormenta o rejillas de colectores se ha realizado en el sector que abarca Urbano Villalón, Mariano Jiménez, así como algunas rejillas ubicadas en la zona poniente de la ciudad.

Otro punto en donde se ampliaron estas labores preventivas fue en el Mercado Bicentenario, Insurgentes, Reforma y Carranza, donde se retiró lodo, además de múltiples desechos.

No te puedes perder más temas de El Sol de San Luis ↓↓↓