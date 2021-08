¡Basta de atacar al Sutsge! responde Bernardina Lara ante infundios

Debido a los constantes señalamientos en contra del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (Sutsge), su secretaria general, Bernardina Lara Argüelles se pronunció para desmentir que las 45 bases otorgadas tendrán un costo de 30 millones de pesos; ya que solo les darán la diferencia que falta. "A todos ya les pagan las prestaciones de aguinaldo y prima vacacional, entre otras; que no exageren porque cuestan alrededor de 5 o 6 millones de pesos. No pedimos 600 bases y no le costarían 300 millones de pesos a la nueva administración, tampoco hemos frenado nada, pues seguimos en tribunales; y si tienen pruebas de lo que dicen que las muestres”.

Mencionó que acerca de los asuntos pendientes, "estaremos en contacto con funcionarios actuales y con los del Gobernador Electo para ver lo de aguinaldos, entre otros puntos”.

En entrevista Lara Argüelles afirmó que siempre e ha trabajado con Gobierno del Estado dentro de un marco de respeto, apegados a la Ley, atendiendo a la ciudadanía y defendiendo a los trabajadores "y así seguiremos”.

Llamó a no hacer denuncias basadas en suposiciones y en el ridículo hecho de autonombrarse “mal pensados”, convirtiéndolas en graves acusaciones, con el intento de empañar la imagen del sindicato, "es una total irresponsabilidad”.

“No omito señalar que la Ley obliga al patrón a acordar únicamente con el sindicato mayoritario, y en el Gobierno potosino el mayoritario es el SUTSGE, que quede claro”.

La lideresa Bernardina Lara señaló enérgica que “es evidente que con esa sarta de palabrerías solo pretenden desestabilizar a los trabajadores, pero hagan lo que hagan y digan lo que digan las malas lenguas, no lo van a lograr.¡Basta de guerra sucia! ¡Basta ya de atacar al SUTSGE!, porque lo único que ha hecho es poner su mayor esfuerzo para que todos los trabajadores tengan salarios dignos, incluyendo a los comités de todos los sindicatos de la administración pública, ¿De qué se duelen?".