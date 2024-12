Banco Bar, un refugio para los bohemios en el Centro Histórico de la capital

Sin duda, el Banco Bar es el más generoso de todos al servir la copa a sus clientes: Una copa casi al doble, se pida lo que se pida, y se cobra como si fuera una sola; y la que sigue se sirve igual de espléndida y la “caminera” también. No hay clientes consentidos, simple y sencillamente así es el servicio ahí.

La mano “santa” es la de su propietario y cantinero, Martín García Rivera que igual como hizo su padre con él, ya enseñó a su hijo Alejandro los secretos de cada uno de los elixir que ahí se preparan y ahora es su brazo derecho.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Con Alex es la cuarta generación de este centenario bar ubicado en la calle de Morelos 1365, contra esquina del mercado de La Merced, en el Centro Histórico de la capital potosina.

Martín ha estado detrás de esa vieja barra desde que tenía 15 años, más o menos: Ha visto pasar a decenas de clientes y escuchado cientos de historias, y ha sido testigo de encuentros y desencuentros, y de la llegada de camadas de nuevos clientes que poco a poco han ido supliendo a los que, casi en sus últimos días de abandonar el mundo terrenal, todavía acudieron a “echarse la copa” y que todavía se les extraña.

No es bar de “viejitos”; es de bohemios

El Banco Bar hace apenas unos días estuvo de manteles largos: Cumplió más de cien años, algunos dicen que 103, otros que 109, algunos más que ya superó los 110 años; Martín, su propietario, platica que primero estuvo en lo que hoy es la calle Vicente Guerrero, donde desemboca la calle Aldama y, desde 1975 se estableció en donde está ahora.

Es de los pocos bares que no han perdido su esencia bohemia y, quizá, el único que no cuenta con una ruidosa rockola lo que permite a su clientela platicar a sus anchas, sin gritos como antaño; eso sí, es recinto para escuchar de viva voz a intérpretes que, ya al calor de la copa, se hacen de alguna guitarra y hacen vibrar con canciones de tríos o hasta de trova.

“Es un bar para viejitos”, suelen decir algunos jóvenes que han acudido y que no han apreciado ese característico ambiente relajado que al paso de las horas obliga a las discusiones de ciertos temas, de esas para arrancarse los cabellos; se olvida el adagio que en una cantina no hay que discutir de religión, de política ni de futbol, pero es inevitable.

Y menos cuando juegan los Tigres de la UANL, equipo al que el propietario del Banco Bar es o parecer ser, el aficionado número uno. Ahí sí, ni hablar.

“Aquí no se preparan micheladas”

El centenario bar de la calle Morelos ha enfrentado momentos prósperos y también adversos pero se mantiene en pie, y no ha sucumbido como muchas otras viejas cantinas del Centro Histórico.

Refugio de bohemios que, sin falta al siguiente día acuden a “curársela” con un mezcal, una “piedra” o una sangría -la especialidad de la casa que consiste en una preparación con vino tinto, brandy, vodka, jarabe, limón y agua mineral-, es también célebre por la negativa a dar entrada a las “micheladas”, lo que sorprende a los clientes novatos que creen se trata de una broma. “Aquí no se preparan micheladas…”, suele escucharse al cantinero en tono enérgico.

No obstante, Alex entra al quite, y a veces a escondidas o a veces no, prepara la "michelada" porque, definitivamente, al cliente lo que pida. Y eso lo saben también Toño e Iván, que se encargan de estar al pendiente de lo que pidan e mesas.

También muchos acuden por su tradicional “botana”, muy casera: A veces costillas, a veces albóndigas, en otras ocasiones caldo de espinazo pero más por sus ricas carnitas.

No se olvidan porque siguen presentes

Y tantos años en servicio, por supuesto que hay clientes que ya no están presentes, pero que siempre se les recordará por sus pláticas, por sus anécdotas por su constante presencia: ¿Cómo olvidar al famoso Román, más conocido como “El Clay”, al “Rey” David Linares, Clemente “El Líder”, al "profe" Miguel y sus ocurrentes frases, al periodista Tomás Kemp, a “El Chino Telmex” y más recientes a don Pedro el famoso Carnicero, a “El Conta”, a Miguel Alvarado mejor conocido como “Doctor Barbahan” y, por supuesto, se extraña la presencia del corajudo antropólogo Dominique Chemin Malapert, entre muchos otros. Para ellos va un trago, a su salud.