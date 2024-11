Bajó el número de personas migrantes que transitan por San Luis Potosí

El director del Instituto de Migración y Enlace Internacional de San Luis Potosí, Luis Enrique Hernández señaló que a lo largo de este año 2024, pero sobre todo este último trimestre, el número de personas en situación de migración que cruzan por San Luis Potosí, ha descendido significativamente, tomando en cuenta datos de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante, el flujo ha descendido en las últimas semanas, ya que en estos momentos solo atienden a menos de 250 personas.

El Director también aclaró que uno de los factores que ha desalentado la migración es la puesta en marcha del CBP One que es una aplicación móvil gratuita que sirve para acceder a una variedad de servicios prestados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).

“Esta app Permite enviar información con anticipación y programar una cita para presentarse en uno de los puertos de entrada terrestres en la Unión Americana.

Ahora los trámites para recibir a migrantes en forma ordenada en la Unión Americana se realizan de esta forma, esto además de que las medidas de seguridad en la frontera norte de nuestro país han incrementado en forma importante”, apuntó.

Aunado a esto, según lo que ha detectado el Instituto Nacional de Migración, en San Luis Potosí y en otras partes del país se ha identificado el incremento de la presencia de personas procedentes de África, Europa Oriental y China, nacionalidades que antes no eran muy comunes en México.

También dijo que son pocas las personas migrantes que cuentan con documentos de validez para transitar de manera legal por San Luis Potosí.

“El IMN ha informado que muy pocos migrantes tendrían documento válido expedido por esa autoridad para poder desplazarse por el país”.

Por otro lado detalló que el paso de migrantes por Soledad de Graciano Sánchez, se da principalmente por las vías del tre , sin embargo la cantidad de persona migrantes no es significativa porque en esos tramos la velocidad de el tren la “Bestia” ya es superior a los 60 kilómetros por hora, lo que les impide a muchos bajar y arribar de forma segura, por ende son pocos los que se quedan de tránsito por el municipio.

Respecto a la cifras de migrantes que cruzan por Soledad, el director del IMEI señaló que hasta el momento no se tienen estadísticas claras, ya que las personas migrantes que pudieran llegar a esta localidad solo están de paso algunas horas.

“La cantidad no se puede cuantificar, porque no transitan por un municipio en específico ya que los migrantes prefieren zonas donde no puedan ser molestados, buscando quienes viajan a pie, las vías del tren”.