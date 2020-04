Baja recaudación, por cancelación de operativos viales

La suspensión de operativos viales derivado de la contingencia sanitaria, ha bajado la recaudación municipal, aunque se sigue sancionando a automovilistas por incumplir con los reglamentos de tránsito.

El tesorero del Ayuntamiento capitalino, Rodrigo Portilla Díaz, señaló que la menor presencia de automovilistas en las calles, obligó a rediseñar algunos operativos viales; también el menor uso de parquímetros, generó una disminución de ingresos a las arcas municipales.

Local Todas las propuestas suman: Gustavo Puente

Al respecto, el titular de la Policía Vial, Filemón Juárez Santana, recordó que operativos como "Radar" y el antialcohol fueron desactivados de manera temporal, pero que ello no significa que no se esté infraccionando a conductores que no respetan los límites de velocidad o que conducen bajo el influjo del alcohol.

En general, se hace respetar el reglamento de tránsito; los agentes viales continúan realizando su trabajo y cuando, por ejemplo, encuentran un vehículo mal estacionado, se le levanta la infracción. Igual sucede con quienes exceden los límites de velocidad.

En el caso del antialcohol, Juárez Santana insistió que por cuestiones de salud no es posible en este momento utilizar los equipos para medir el nivel de alcohol en los conductores, pero igual se realizan acciones preventivas.