Baja productividad en empresas afecta la generación de empleos: Coparmex

Es posible que la baja productividad que han tenido algunas empresas esté afectando las fuentes de empleo en el estado y el país, pues sigue sin haber estabilidad y certeza en las cadenas de suministro.

Así lo manifestó el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, quien señaló que, tanto la pandemia de Covid-19 como la guerra de Rusia con Ucrania, han sido factores que han repercutido severamente en la cadena de suministro a nivel mundial, y al no haber insumos suficientes para producir, las empresas disminuyen su productividad y con ello las fuentes de empleo.

“De alguna manera, al no haber integridad de productos pues obviamente la productividad en muchas de plantas no es suficiente, y eso provoca que también haya una baja en la empleabilidad. Si no tienes suficientes llantas para fabricar un vehículo, ¿para qué necesitas más gente para ello?, esto por poner un ejemplo”, expresó.

El empresario apuntó que es muy lamentable que todavía no se han podido alcanzar los niveles de empleabilidad que se tenían en 2019, antes de la pandemia de Covid-19, y que, incluso la informalidad laboral ha ido creciendo cada vez más.

En ese sentido, dijo que desde la Coparmex contantemente están reiterando el llamado a la autoridad, para tratar de sumar a la formalidad a todos aquellos que trabajan en la informalidad, asimismo, que lo migrantes que están llegando a San Luis Potosí, también sean integrados a esa formalidad laboral, para que el estado y el país puedan seguir creciendo.

“Solicitamos no sólo la empleabilidad en la formalidad de los migrantes, sino que también los informales se sumen al sector formal, y así se pueda ampliar la base tributaria”, agregó.

