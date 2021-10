Ayuntamientos podrían prestar servicio de agua

La baja recaudación que registró el organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS) debido a que los usuarios no pagaron sus recibos debido a la pandemia de COVID-19 porque se quedaron sin ingresos además del pésimo servicio que brinda, se debe revertir con un esquema de reestructuración interna que se refleje en mejoría.

La presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, diputada Dolores Eliza García Román manifestó lo anterior y dijo que, si de plano no pueden solucionar sus deficiencias, en el caso de Soledad de Graciano Sánchez, el Ayuntamiento podría hacerse cargo de la prestación del servicio, aunque es un tema que se debe analizar a fondo.

“Hablando de las empresas grandes hay que encontrar la manera de incentivarlas y motivarlas para que se pongan al corriente en sus adeudos, no es posible que paguen justos por pecadores, pues en Soledad durante los tres años pasados los habitantes se la vieron muy difícil”.

Los usuarios no pagaron porque se quedaron sin empleo debido a la pandemia y además no recibían el servicio, era injusto que llegaran los recibos cuando no había agua, pero las empresas grandes tienen otras condiciones y lo que se debe hacer es invitarlas a que cumplan.

La administración pasada dejó al INTERAPAS en números rojos, por eso se ha pensando en que cada municipio administre su organismo de agua, es algo que está en análisis, “porque en Soledad estaríamos en desacuerdo que regresara a manejar el organismo quienes siempre han estado en contra de la gente”.