Ayuntamientos deben hacer una buena planeación de sus presupuestos: diputado

El diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal dijo que es importante que los ayuntamientos de la entidad realicen una programación adecuada en sus presupuestos, para que a fin de año no se vuelvan a presentar situaciones que impidan cumplir con los pagos de prestaciones a sus trabajadores.

Destacó que desde el Congreso del Estado, se trabajará a través de las comisiones de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, Vigilancia para realizar una revisión puntual de esta situación y evitar que por una mala planeación, se afecte a los trabajadores en el pago de sus prestaciones.

“Nosotros vamos a estar al pendiente, vamos a revisar en tiempo y forma que los organismos, los ayuntamientos no tengan estas problemáticas, que al final de año no puedan hacer frente a los compromisos como son aguinaldos y bonos y vamos a trabajar con la Comisión de Transparencia y de Vigilancia para ver que se va a legislar, se viene una reingeniería donde estaremos tocando estos temas y que cuidemos que las partidas, como lo señala la ley no puedan ser tomadas para otras situaciones”.

Destacó que la ley establece sanciones en relación a un uso inadecuado de los presupuestos, por lo que se debe atender los planteamientos y realizar una planeación adecuada para evitar que se presenten problemáticas al final de año y se afecte a los trabajadores.

“Vamos a estar trabajando en la Comisión Primera de Hacienda para revisar que los ayuntamientos no tengan estas problemáticas porque los que salen golpeados en sus percepciones son los trabajadores y no deben pagar los platos rotos”.

