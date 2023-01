Ayuntamiento también evalúa el trabajo de las dependencias municipales

“No me temblaría la mano, nunca me ha temblado…”, respondió el Alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, al ser interrogado sobre el desempeño de sus colaboradores y de la posibilidad de tener que prescindir de alguno de ellos en caso de no ofrecer resultados positivos.

Aseguró que, igual que el gobernador Ricardo Gallardo, él también evalúa el trabajo de las dependencias municipales, en especial la de sus titulares, pero “lo hacemos de otra forma”.

Dijo que él evalúa constantemente a sus funcionarios, pero es la comunidad “la que nos va evaluando, la que dice quién funciona o quién no funciona”.

Luego de que en el gobierno estatal se presentó un “termómetro” que evalúa el desempeño de los titulares de cada una de las dependencias, Galindo Ceballos señaló que efectivamente hay una evaluación de su equipo, y recordó que al cumplirse un año de administración, después de su primer informe, “hice ajustes al gabinete, lo que es algo normal”.

Cabe recordar que este “Domingo de Pilas” en la comunidad de Arroyos, Galindo Ceballos dio el “espaldarazo” a su director de Servicios Municipales, Christian Iván Azuara, al que señaló como un colaborador siempre al pendiente de su trabajo.

Por otra parte, con relación a la posibilidad de que busque la reelección en el cargo, destacó que ese es un tema “muy prematuro”, y sostuvo que él no está metido en lo electoral, sino concentrado en un gobernar una ciudad a la que todavía le falta mucho por hacer.

Respecto a la situación del Interapas, del que hasta el momento permanece sin director general, reiteró que este lunes está agendada una reunión de la Junta de Gobierno, donde se determinará la evaluación de los perfiles que se tienen hasta el momento.