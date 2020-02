Ayuntamiento, sin rezago en materia laboral

La Síndico Municipal, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, aseguró que el Ayuntamiento capitalino no enfrenta rezago en pago de laudos laborales, los que se han podido resolver a través de negociaciones con abogados y ex trabajadores.

“Hemos logrado acuerdos de pago, convenios con la mayoría de ellos y afortunadamente se han portado amables con nosotros”, señaló.

Dijo estar enterada que desde el Congreso del Estado han emanado quejas por retraso o no pago de laudos laborales, pero “nosotros no, no tenemos rezago pendiente”.

“Hemos logrado llegar a buenos acuerdos, y a lo mejor nos llega un laudo por unos 800 mil pesos y lo logramos bajar a 600 mil por ejemplo”.

Además, en algunos casos se ha llegado al acuerdo de reinstalar ex trabajadores, lo que ha evitado el pago de laudos.

Vázquez Martínez resaltó que se respetan y acatan las disposiciones de los Tribunales en materia laboral, lo que ha permitido terminar con el rezago heredado por administraciones anteriores, pero sin afectar las finanzas municipales.

Cabe recordar que al inicio de la actual administración existían más de 800 asuntos pendientes que se dejaron como herencia, y luego de una revisión a cada caso se logró reducir a 500 activos, y gracias a la labor de negociación, conciliación y acatamiento, en la actualidad ya no existen pendientes.