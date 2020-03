Ayuntamiento ofrece una disculpa a Tere Carrizales

Por recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Ayuntamiento de San Luis Potosí ofreció este sábado una disculpa pública a la licenciada Teresa Carrizales Hernández, nueve meses después de su desalojo de la Oficialía del Registro Civil que ocupaba.

Fue el secretario general de Gobierno Municipal, Sebastián Pérez García, quien tuvo a su cargo la disculpa.

Local Ayuntamiento, responsable de inseguridad: diputados

“Quiero dejar en claro viéndote a los ojos Tere, que no se trata de ninguna disculpa forzada ni obligada, sino de una disculpa sentida y sincera, con rostro humano”, mencionó el funcionario.

La abogada aceptó la disculpa, pero anunció que seguirá los procesos pendientes para la completa restitución de sus derechos.

“Esta lucha la empecé única y exclusivamente por no permitir se me arrebatara el derecho ciudadano de no ser violentada por mandos municipales; muchas veces pensé en dimitir pero decidí seguir cuando me di cuenta que esta lucha ya no me pertenecía, que no estaba sola, que ahora era una lucha colectiva por no permitir nunca más abusos, tortura, privaciones ilegales o detenciones arbitrarias por parte de ninguna autoridad”, señaló.