Ayuntamiento no ha tomado en cuenta a comunidad Náhuatl para designar a sus representantes

Ciudadanos pertenecientes a la comunidad náhuatl, se manifestaron este miércoles para denunciar que el Ayuntamiento capitalino no los ha tomado en cuenta para designar a sus representantes en la administración municipal.

Este miércoles por la mañana, alrededor de 50 personas pertenecientes a la comunidad náhuatl se manifestaron en el puente de avenida universidad, después de bloquear el paso vehicular se dirigieron al Palacio Municipal y posteriormente al Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

A nombre de los inconformes, Genaro Hernández denunció que el Ayuntamiento capitalino no ha respetado sus derechos, pues no se les ha consultado sobre la forma en que quieren estar representados en la administración municipal, “no hubo convocatoria, no hubo consulta”.

Señaló que el Ayuntamiento ya tiene designados a algunos representantes indígenas, sin embargo acusó que fueron nombrados a su contentillo y que incluso algunos no pertenecen a comunidades indígenas, “hay algunos representantes pero el problema no es con ellos, el problema es la clara violación de no preguntarnos, porque no es un solo grupo”.

También acusó que hay discriminación étnica, ya que a ellos no se les ha tomado en cuenta bajo el argumento de que no tienen registro o que no están reconocidos, “no tienen porqué tomar decisiones de manera unilateral, porque eso hizo”.

Recordó que las comunidades indígenas tienen su propio orden de gobierno y toman decisiones a mano alzada, sin embargo el Ayuntamiento no ha respetado sus usos y costumbres, por lo que piden ser tomados en cuenta y que se respeten sus derechos fundamentales.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí