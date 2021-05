Ayuntamiento fortalece el servicio de agua a través de pipas

Para dar respuesta al desabasto originado por las fallas de El Realito, así como a los bajos niveles de captación de agua de lluvia que se presenta en la presa, el Ayuntamiento de la Capital mantiene vigente su plan emergente para cubrir el abasto de agua potable a la población.

Para contar con el servicio es necesario llamar a los teléfonos 8116230, 8116237, 8116240, 8115128, 8114937, 8131132, 8110056 y 8119008 ext. 111 a 116.

Se informó que es a través de 28 camiones cisterna como se brinda el apoyo, primeramente a las zonas rurales, posteriormente se cubren las zonas no municipalizadas, es decir aquellos fraccionamientos que no han sido entregados al ayuntamiento por el constructor o desarrollador y, por lo tanto, no cuentan con los servicios municipales.

Asimismo, se brinda el apoyo de abastecimiento de agua a la zona urbana de la capital potosina cuando así se ha requerido.

La cobertura es de lunes a martes de 08:00 a 20:00 horas, y es totalmente gratuita, además de que existen zonas fijas durante la semana como son: Lunes se abastece a Bellas Lomas, los Martesa Escalerillas, Pila, Pozos, Joyas Del Aguaje, Margarita Moran, San Nicolás, Prol. León García, El Peñascal, Tierra Blanca, Primavera, El Aguaje, Mi Ranchito, Chimalhuacán. Morales, Infonavit Morales, y Jacarandas.

Los Miércoles: Escalerillas, Pozos, Palmas, Villa Fontana, Villa Golondrina, Alcatraces, Pedroza, Huachichiles, Valle de San José, Jacarandas, Mercado Bicentenario, Mi Ranchito.

Los Jueves: Escalerillas, La Pila, Pozos, Condado del Sauzal, Zona Norte, Mártires de la Revolución, Jacarandas, Álamos, Bugambilias, y los Viernes: Escalerillas, La Pila, Pozos, Matamoros, Matamoritos, Las Vegas, Mercado Bicentenario, San Benito, Mi Ranchito, Jacarandas y San Alberto.

Para finalizar, el gobierno de la capital comentó que, si bien estas constantes fallas en “El Realito” no son responsabilidad de este órgano de gobierno, el compromiso con la sociedad es otorgar una respuesta rápida y oportuna a sus necesidades.

