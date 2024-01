Ayuntamiento de Sta. María del Río rechazó recomendaciones, alega la CEDH

Una discrepancia ha surgido entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Ayuntamiento de Santa María del Río luego de que el organismo autónomo emitió dos Recomendaciones y al parecer, no fueron aceptadas por la municipalidad.

Hace unos días, la CEDH informó que recibió dos respuestas de no aceptación de las Recomendaciones 17 y 22 del año 2023 por violaciones a derechos humanos correspondientes al derecho a la vida, salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, uso arbitrario de la fuerza y limitar la libertad de expresión.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

En el primer caso, una persona perdió la vida en las celdas de la policía municipal de Santa María del Río el 29 de julio del año anterior mientras se encontraba bajo la custodia de la Comandancia Municipal, y en la recomendación 22 se reporta la agresión a un periodista por parte de elementos de la policía municipal.

De acuerdo a la CEDH, la Presidenta Municipal de Santa María respondió que tales acciones no fueron cometidas durante su administración, y que al suscribirse como delito la privación de la vida, no se configura como violación a derechos humanos; en el caso del abuso en contra de un periodista, declara no haber sido vinculada a proceso y no ser señalada como autoridad responsable del hecho, y no reconoce como cierta la violación a la libertad de expresión.

El Ayuntamiento adujo a la reparación del daño y a la conciliación en ambas respuestas, pese a que en ambos casos, las víctimas declararon ante el organismo no estar abiertas a conciliación con la autoridad.

Cuestionada al respecto, la alcaldesa Miriam Yolanda Martínez Trejo confirmó lo dicho por la CEDH, en cuanto ya se realizó la reparación del daño a los deudos de la persona fallecida en la Comandancia, y aseguró que la persona responsable fue detenida y se le imputaron cargos.

Dijo desconocer por qué la CEDH señala que no fueron aceptadas las Recomendaciones, “nosotros estuvimos abiertos y atentos para hacer la reparación del daño… acatamos todas las indicaciones que hizo llegar la Comisión y seguimos trabajando con ello”.

Aunque aseguró que los policías municipales son capacitados en temas de derechos humanos, no supo dar la fecha de la última capacitación, y el personal que la acompañaba evitó que respondiera más preguntas de la prensa con el argumento de que tenía que retirarse a una reunión.

Sobre este tema, la CEDH informó que inició las acciones necesarias para presentar ante el Congreso del Estado la negativa del municipio con el fin de que sean llamados a comparecer, y expongan sus argumentos para permitir la omisión a derechos fundamentales de los habitantes de dicho municipio.