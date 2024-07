Ayuntamiento de SLP, en riesgo de enfrentar juicio político por caso Villa de Pozos

El Decreto que erige a Villa de Pozos como municipio libre, establece en su artículo quinto transitorio que “hasta en tanto esté instalado el Concejo Municipal, el ayuntamiento de San Luis Potosí continuará ejerciendo sus funciones y prestando los servicios públicos en la demarcación”, es decir, funciones y servicios, no servicios básicos solamente y todas sus funciones que incluyen actos de autoridad.

Por lo tanto, “el abandonar esa responsabilidad que tiene le puede generar responsabilidades de muchos tipos y de muchas índoles al ayuntamiento; así, se actualizan muchos supuestos, uno de ellos pudiera ser el juicio político, si un ciudadano se presenta ante este Congreso y nos da elementos suficientes para aperturar un procedimiento jurisdiccional, no veo que aquí vaya a haber gran resistencia a ese trámite”.

Así lo señaló el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado diputado José Luis Fernández Martínez, al afirmar que previo a la discusión de este dictamen, “hubo múltiples acercamientos con funcionarios de la capital; aquí en la sala Venustiano Carranza, estuvieron funcionarios del más alto nivel del ayuntamiento tratando el único tema de la municipalización de Villa Pozos, encabezados por Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario general del ayuntamiento, un grupo de funcionarios y el síndico municipal”.

“Nosotros no engañamos a nadie, en el sentido que desde el día que conocimos de la suspensión y tuvimos que retirar el dictamen, lo anunciamos públicamente, que en cuanto estuviéramos en condiciones de llevar a discusión y a votación este dictamen, lo haríamos, y así lo hicimos anunciado casi 10 meses antes este tema”, afirmó.

El diputado Fernández Martínez señaló que “teníamos la sensación de que el alcalde acompañaba este procedimiento, que estaba de acuerdo, que incluso mostraba voluntad política y hoy me sorprende la manera de actuar de parte del ayuntamiento. No se puede salir a decir que no hay autoridad en el municipio de Pozos cuando el decreto de creación del municipio en su artículo quinto transitorio es bastante claro”.

Por lo tanto, expuso el legislador que “hay que tener cuidado con la interpretación que se le está dando a las cosas; el día lunes determinamos un territorio que tiene habitantes, que tiene una infraestructura que ahora se llama municipio libre de Villa de Pozos y estamos en un proceso de transición entre la entrega de la autoridad política a el Concejo Municipal. Y esa etapa de transición está marcada en los artículos transitorios. Hay un proceso de entrega y recepción de 45 días que se tienen que respetar”.

“La autoridad municipal asegura que le podrían generar responsabilidades si hacía su trabajo y yo prefiero que me finquen responsabilidades por hacer mi chamba que por dejarla de hacer. Creo que es un tema grave”.

Sobre la solicitud de aclaración e información que anunció el ayuntamiento de la capital que envió al Poder Legislativo, el diputado Fernández Martínez dijo que “vamos a responder punto a punto las preguntas que nos hacen, aunque alguien pudiera considerar que no es necesario, pero lo vamos a hacer porque lo que buscamos nosotros desde el Congreso no es conflictuar absolutamente nada. Queremos una transición pacífica, transparente, que sea en beneficio del pueblo de Villa de Pozos, más aún cuando se dice que están de acuerdo todos los actores y todas las partes”.

Adelantó que “vamos a vivir tiempos muy largos donde se van a tomar decisiones muy importantes y espero que exista voluntad; quiero hacer un llamado a que nos relajemos todos, esto es una decisión que se tomó, Pozos es municipio y vamos a transitar de aquí al 1 de octubre para generarlo en las mejores condiciones”.

Promotores de la municipalización analizan solicitud de juicio político

Gaspar Méndez, precursor de la municipalización de Villa de Pozos, señaló que ha recibido distintas denuncias de los ciudadanos a los que las pipas ya no les surten agua, los traslados médicos programados por el DIF municipal ya no se están atendiendo y han dejado de pasar las patrullas municipales, lo cual, representa un desacato al decreto de creación del municipio.

Manifestó que “en un arranque de revanchismo, el alcalde de la capital potosina Enrique Galindo Ceballos dejó sin servicios a los residentes de Villa de Pozos, ya que las oficinas tanto del DIF municipal como de servicios municipales, pago de prediales, entre otras, encuentran cerradas a solo dos días de la municipalización”.

“Esto, no obstante que en los artículos transitorios del Decreto aprobado por el Congreso del Estado, se establece la obligación de brindar los servicios hasta el 1 de octubre, por ello, habitantes del ahora municipio analizan la posibilidad de promover un juicio político en su contra”.

Añadió Gaspar Méndez que “hay mucha gente que no le llega el agua y les surten por pipas, pero ya les dieron la llamada que ya no surtan, la comandancia siempre ha estado cerrada pero pasaban las patrullas antes y ya no, el DIF está cerrado y está afectando los traslados de enfermos de cáncer, el rescate de Protección Civil también cerró, ellos tenían patrullas”.

Además, explicó que personal de la administración de Enrique Galindo ha comenzado a saquear las oficinas llevándose en cajas los bienes muebles de los poceños. “El decreto es claro deben brindar los servicios hasta el 1 de octubre pero en los hechos Galindo se está portando con resentimiento”.

En la Ley de Ingresos del municipio de San Luis Potosí para el año 2024 se presentó un presupuesto para brindar servicios a las delegaciones hasta el 1 de octubre, por lo que se tienen los recursos suficientes para terminar el trienio de forma ordinaria, pues es un recurso que ya estaba previamente aprobado para ello.

