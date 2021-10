Ayuntamiento activa programa de arrendamiento temporal emergente de pipas

SLP.-“Ayer mismo empezamos a atender la necesidad, instruimos la renta temporal de 30 a 40 pipas para no poner en riesgo la distribución del líquido en las colonias afectadas por la nueva falla que presentó la presa El Realito”, puntualizó el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos.

El mandatario precisó que cada vez que deja de funcionar El Realito, entre el 15 y el 18 por ciento de la población se queda sin el abasto de agua. En ese sentido, remarcó, que el número de pipas que tienen en conjunto el ayuntamiento y el organismo operador del agua; apenas 15, son insuficientes para atender emergencias de ese tipo.

“Hoy debo decirlo con claridad, los contratos que amparaban las rentas de las pipas en la anterior administración se terminaron el mes pasado y por consiguiente las pipas regresaron a sus dueños”, añadió.

Dijo además, que independiente a los problemas de El Realito, otro gran porcentaje de la población con o sin él, no tienen agua, y señaló que es equivalente a otro 7 u 8 por ciento de la ciudadanía a la que hay que estar abasteciendo el líquido permanentemente.

Mencionó casos como el de las comunidades de Escalerillas y Milpillas en las que la gente demanda el servicio del líquido, como en otras más, “y poco a poco van a ir floreciendo problemáticas de este tipo”, advirtió.

A la pregunta de si habrá un trámite contractual para seguir arrendando pipas, el alcalde Galindo respondió que para fincar un nuevo contrato de renta de vehículos se necesita tener suficiencia presupuestal, “y hoy las finanzas para este tipo de cosas no están tan sólidas, por eso optamos por un contrato de sólo un mes para responder a la necesidad cada vez que el Realito deje de funcionar”, apuntó.

Sin embargo, adelantó que en enero ya se contará con los recursos para comprometer una renta de largo plazo. “Por lo pronto vamos a pagar la renta mensual a los particulares de 20 y 25 mil pesos por pipa, y vamos a rentar 25 para llegar a las 40 con las que ya tenemos y atender a la ciudadanía más efectivamente”, remarcó el presidente Enrique Galindo.

Sobre las constantes fallas de El Realito, recalcó que, aunque existan fuentes de abasto tales como la propia lluvia, la captación que se realiza en presas y la perforación de nuevos pozos, esto no servirá de nada si se continúa fugando el líquido, “así es imposible abastecer la red”.

Por ello el mandatario municipal reveló que en su gobierno se empezará con la recuperación de agua que se fuga, “hay que rehabilitar y reconstruir casi 400 kilómetros de red hidráulica, no toda se fuga, pero hay zonas como el centro y los Barrios donde la red es muy antigua y ya no cumple su función, en algunos casos ya no hay tubo, ya solo está la caverna, por ahí pasa y se fuga una gran cantidad de agua”, expuso.

Pero también mencionó otros casos, como las tomas clandestinas en las que se roban el líquido, donde hay dobles tomas y se paga solo una, “hay una serie de irregularidades que viene arrastrando de Interapas y que hoy nos obligan a entrar de fondo a resolverlo”, remató.