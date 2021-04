¡Ay papi! "Tecmol", sigue sumando fuerzas a su revolución social

Llevando su mensaje de revolución social, Romero Calzada, llegó a Tierra Nueva, para sumar más corazones a este proyecto, que quiere la libertad de los potosinos.

Desde una cancha de basquetbol, el candidato dio un mensaje para concientizar a los habitantes de ese municipio, “estamos despertando conciencias, los invito a que hagamos la revolución social y dejar afuera esos partidos que están pisoteando nuestra dignidad, si quieres un cambio verdadero lo vas a lograr con RSP, con todos nuestros candidatos “.

Local "Ya es hora de que el Altiplano potosino sea disruptivo y emprendedor": Romero Calzada

Hace tres años, anduve con ustedes en una campaña muy intensa contra la gallardía, anduvimos de colonia en colonia y Tierra Nueva me hizo ganar. Hoy regreso con las ganas y el entusiasmo que me caracteriza a suplicarles me den la oportunidad de servirles para que me den la oportunidad de cambiar la historia de todos los niños.

Añadió, Altiplano no voten por las organizaciones sociales, que lo único que hacen es amedrentarlos, “en donde esta gobernando Antorcha a los comerciantes les cobran 800 pesos de cuota como piso”, finalizó. Posteriormente el candidato aterrizó en Santa María del Río, lugar del reboso, un municipio del emprendimiento, un lugar dónde “Tecmol” es muy querido.

Aquí mandó un mensaje a los habitantes que se acercaron en cuanto lo vieron, y reiteró “ya basta de que los quieran engañar, ya basta de los mismos partidos, luchemos juntos por la libertada de nuestras familias, hay que reconstruir San Luis “, finalizó

Romero Calzada simpatiza mucho con los niños a dónde va, es por ello que en cada municipio pasea a los pequeños en el “papalote”, para regalarles un momento de alegría y cumplir su sueño.

