Avanza reforma para dar certeza legal al Padrón de Deudores Alimentarios

Por unanimidad, integrantes de la comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, designe el área que deberá elaborar y administrar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, el cual se organizará y funcionará de acuerdo con lo que disponga el Reglamento Interior.

También deberá ordenar al área que se designe para el efecto, suministre, sistematice y actualice la información al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, informó la diputada Jessica Gabriela López Torres presidenta de la comisión legislativa, al añadir que se da certeza jurídica a un proceso que ya se llevaba a cabo pero que ahora será específico, porque se determinará quien es la instancia responsable de proporcionar esa información al Registro Nacional.

Señaló que el tema de las pensiones alimentarias tiene mucho que ver con la concientización, no se le puede obligar a los hombres a que ejerzan la paternidad, “hay un plazo de 90 días para que ingresen a ese Padrón de Deudores, pero mientras las mujeres son las que batallan, porque no tienen forma de sostener a sus hijos económicamente, entonces salen a trabajar y no presentan la denuncia porque pierden tiempo”.

Manifestó la legisladora que “debemos seguir trabajando desde el Congreso del Estado y desde la convicción para fortalecer a las mujeres que son madres y cuidadoras, a fin de que tengan garantía del sustento de los menores; ya hay temas penales para quienes no cumplen sentencias de pensión alimenticia, pero hay muchas situaciones donde no hay denuncia, donde han incumplimiento y donde no pasa nada, pero tiene que pasar”.

El dictamen aprobado, establece que “en observancia a lo previsto en el Decreto publicado el 8 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se modifican disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el que se crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y en atención al Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para regular el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para establecer la competencia de la persona que presida el Supremo Tribunal de Justicia, para que ordene provea la información al citado registro, atendiendo así lo previsto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto que reformó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.

La comisión Segunda de Hacienda está integrada por la presidenta Jessica Gabriela López Torres, el vicepresidente Rubén Guajardo Barrera; la secretaria Martha Patricia Aradillas Aradillas y los vocales Carlos Artemio Arreola Mallol, Luis Fernando Gámez Macías, María Leticia Vázquez Hernández y Roxanna Hernández Ramírez.