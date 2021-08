Avanza la CROM en la legitimación de CCT

De 150 organizaciones sindicales adheridas a la Confederación Regional Obrera Mexicana, (CROM) en San Luis Potosí, alrededor de un 20 por ciento ya han realizado el trámite de registro y legitimación de sus Contratos Colectivos de Trabajo, sin problema alguno.

Al informar lo anterior, el Secretario del Interior de la Confederación, César Arturo Lara Rocha comentó que en todos se ha tenido respuesta del 90 por ciento favorable, donde los trabajadores avalan su contrato colectivo, y no se ha registrado conflicto alguno.

“A pesar de que es un procedimiento nuevo para los sindicatos y las empresas, afortunadamente a la CROM nos ha ido muy bien, esperamos que con los tiempos que establece la ley podamos cumplir con el objetivo, que es legitimar todos los contratos colectivos al cien por ciento”.

Sobre la respuesta y participación de los trabajadores a las nuevas formas de ejercer el sindicalismo que va marcando la reforma, Lara Rocha considero que si bien es cierto que la reforma ha obligado a enfrentarse a temas desconocidos y a salir de una zona de confort, los trabajadores están ejerciendo su derecho de conocer que tienen un Contrato Colectivo de Trabajo y que pertenecen a un sindicato, el propósito era atacar donde la gente ni se enteraba de sus beneficios”.

Con la legitimación de un Contrato Colectivo, se legitima no solo el documento y su contenido sino también a su sindicato y a su central obrera, “esto demuestra también que tanto la central obrera como los sindicatos hacen su chamba y están cerca de los trabajadores”.

Al inicio algunas empresas veían con nerviosismo las nuevas reglas que venía a imponer la reforma, “más que nada era incertidumbre porque nos enfrentábamos a un tema desconocido, a un tema donde tenemos que manejar plataformas a través de la tecnología a laque no estábamos acostumbrados, y porque es un tema que no les toca a ellos que nos toca a los sindicatos y cuando no estás cerca de un sindicato, cuando crean que es de fiar o que puede dominar estos temas a lo mejor si hay cierto nerviosismo, sin embargo hoy con los procesos que han sido muy claros las empresas ya saben lo que tienen que hacer.

“Si las empresas al igual que los sindicatos no trabajan ni están cerca de los trabajadores y les dan respuesta, mañana que tengan que legitimar su contrato se enfrentarán a muchos problemas”.