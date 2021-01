Avance de la Vía Alterna se ve afectado por falta de Programa Municipal

Aunque el proyecto de la Vía Alterna a la Zona Industrial no se ha detenido, pues desde diciembre se emitieron las bases para la licitación de la obra, hay otras complicaciones de tipo administrativo que faltan por resolver para poder iniciar con los trabajos en el mes de marzo como se tiene planeado, entre ellos urge la aprobación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y del Centro de Población.

Manifestó el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, quien aclaró que indiscutiblemente la construcción de la Vía Alterna debe iniciar en marzo, pues de lo contrario se corre el riesgo de perder la inversión, por lo que, esperan que en los próximos días se haga el anuncio oficial para la licitación formal de la obra.

“Tiene que arrancar en marzo, porque no queremos correr el riesgo de perder el recurso federal, pues en este momento no son muy abundantes esos recursos, y tampoco no están esperando para cuando nosotros queramos usarlos. Necesitamos tener todo listo mucho antes, para que no haya ningún pretexto. Confiamos en que no habrá retrasos en el proyecto, y no sólo eso, sino que lo exigimos a todos los actores”, apuntó.

El empresario explicó que, aún hay varios aspectos que se deben dialogar y aclarar, pues ha habido mala información respecto a las áreas que se pueden utilizar, no sólo para el desarrollo de la Vía Alterna sino también para construir a la par vivienda hacia la Zona Industrial.

Por ello, insistió, es urgente la autorización del programa, porque son necesarios nuevos fraccionamientos hacia esa parte de la ciudad, pues tener trabajadores viviendo a dos o tres horas de distancia de su centro laboral no genera competitividad, sino que causa más problemas, “y esto lo deben entender las personas que están a cargo de resolver esta situación”.

“No estamos pidiendo que lo autoricen por autorizarlo, pero estamos viendo un tortuguismo que no debe ser ya, hay cosas muy importantes en juego, se puede perder una inversión de muchos millones de pesos, y esto es prácticamente porque andan más ocupados peleando otras cosas, y cada quien tendrá sus razones, pero en este momento es más importante conservar las inversiones para San Luis Potosí”, externó.