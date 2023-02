Al parecer, autoridades universitarias pusieron en riesgo la vida de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, ya que almacenan 15 galones de gasolina en un área peligrosa, y por si fuera poco no tomaron las medidas preventivas correspondientes.

A través de escritos colocados en el interior de la Facultad, se informó de este tema y se indicó que el pasado 9 de diciembre de 2022, se solicitó una explicación del motivo por el cual había 15 garrafas llenas de gasolina almacenadas en un espacio de intendencia de la planta baja del edificio A, las cuales al día siguiente fueron retiradas.

En el mensaje se hace un llamado de atención porque en torno a este sitio los estudiantes suelen descansar y en algunas ocasiones están fumando y, también se recordó que hace poco tiempo se registró un incendio, ocasionado por un circuito en el cubículo de uno de los investigadores de esta facultad y, por ello advierten que una desgracia puede ocurrir por la presencia de este combustible.

Para concluir se preguntan sí el Departamento de Protección Civil de la máxima casa de estudios Universitaria estuvo al tanto y si existe algún oficio sobre ello.

Los quejosos señalan directamente a Jorge Cortés, administrador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, FCSH, a quien puso en riesgo a todo el campus, metiendo más de 15 galones de gasolina en un área peligrosa, esto con el visto bueno del director, Enrique Delgado y, el secretario general, Ramón Alvarado.

“Estamos en un espacio libre de humo y se hacen de la vista gorda, ya que no les dicen nada a compañeros que entran con drogas. Definitivamente me siento muy vulnerable estudiar en una Facultad donde los directivos no hacen nada y se sabe que este director es un violento, misógino y machista, al igual que el administrador, aparte de acosador”, abundó una de las inconformes.

Lamentan que, el director de la institución educativa, Enrique Delgado, sea presuntamente una persona prepotente porque nunca apoya a los estudiantes y encima de todo, pone en riesgo al alumnado al permitir el almacenamiento de tanto combustible, el cual desconocen si se adquirió de manera legal y para que utilizaría en la facultad.