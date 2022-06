Autoridades recibieron el cargo para proteger, no para hacer campañas: Priego Rivera

Las autoridades recibieron el encargo para proteger a la sociedad, no para hacer campaña, destacó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, quien además llamó al gobierno estatal a que aquí sí haya un combate serio a la delincuencia.

Luego de las múltiples ejecuciones que se han presentado en las últimas semanas, el sacerdote reconoció que “sería muy injusto atribuir todo a nuestras autoridades, el problema viene de más arriba, más arriba está una política de combate al crimen que no es ni siquiera combate, es un ‘dejar hacer’, y es muy preocupante”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Debido a ello, señaló que habría que exigir a las autoridades federales un cambio en la estrategia de seguridad, y al mismo tiempo, hizo un llamado al gobierno estatal para que “no se pongan en la línea que les ha marcado la autoridad federal”, y que en San Luis Potosí haya un combate serio a la criminalidad, “que esta nueva Guardia Civil haga las cosas como mandan los reglamentos, no como una política de una sola persona”.

También reprobó que mientras el país está sumido en inseguridad, funcionarios federales y gobernadores – entre ellos Ricardo Gallardo Cardona- hayan asistido al mítin de Morena, “vemos con tristeza que los dirigentes andan en campaña, no están cuidando la seguridad”, cuestionó el porqué la población tendría que ir a “echar porras” a quienes aspiran a la candidatura a la Presidencia de la República cuando no se han visto resultados “de ninguna índole” de su parte.

Priego Rivera insistió en que las autoridades recibieron el cargo “para proteger a la sociedad, no para hacer campaña, no para hacer mítines, ahorita necesitamos trabajar; es una tristeza que desde el Secretario de Gobernación hasta el de más abajo anden en campaña, no necesitamos ahorita política, necesitamos seguridad”.