Automedicación se ha vuelto más frecuente por temor al Covid-19

La automedicación se ha vuelto más frecuente en estos meses debido al temor de la gente a enfermarse, y sobre todo porque en esta temporada se presentan muchas alergias y las altas temperaturas provocan que la gente se enferme de la garganta, por lo que el consumo de Loratadina y Clorfenamina ha crecido más en las últimas semanas.

Al respecto el Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente de la sección especializada de farmacias de la Canaco-Servytur, manifestó que la misma gente recurre a automedicarse con medicinas para las alergias, a fin de descartar que los síntomas que presentan son de Covid-19.

“La gente para descartar definitivamente que pudieran ser síntomas de coronavirus, lo primero que hace es automedicarse para calmar los dolores de garganta, infecciones de garganta, dolores de cabeza y tos simple”, expresó.

No obstante, señaló que aunque la recomendación siempre ha sido no automedicarse, la realidad es que mucho lo hacen porque ahorita los servicios de salud y muchos consultorios médicos están saturados, precisamente porque la gente acude a estos ante el más mínimo malestar y por el temor a enfermarse de Covid-19.

“Siento que ahorita no hay que automedicarse, nunca ha sido la recomendación, pero realmente la gente lo está haciendo porque los consultorios están saturados y por otro lado porque muchos no tienen para pagar una consulta médica; muchos han expresado que no van al doctor porque ahorita no tienen trabajo”, añadió.