Autobuseros de pasaje y turismo sin trabajo desde enero

Más de mil 200 familias que dependen del gremio de autobuses de pasaje y turismo en San Luis Potosí están siendo afectadas por la falta de trabajo para los empresarios y operadores de este sector, quienes ya acumulan cuatro meses sin poder operar al cien por ciento, a principios de año por la temporada baja y posteriormente por el brote del Covid-19 en el estado.

Al respecto el consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización Transportista A.C. (AMOTAC), Raúl Torres Mendoza, señaló que a la fecha han sido despedidos a más de 180 operadores de autobuses y a los que siguen trabajando les están pagando el 60 por ciento de su salario, sin embargo de manera general la situación que están viviendo quienes se dedican a esta actividad es muy crítica porque no están recibiendo apoyo ni por parte del Gobierno Federal ni del Estatal.

Ante ello, aproximadamente una veintena de operadores se manifestaron con sus autobuses por las calles de la capital potosina y se dirigieron a las oficinas de la Secretaría del Bienestar para buscar reunirse con el superdelegado Gabino Morales, a fin de hacerle saber las necesidades que tiene el sector, como la falta de seguridad en las carreteras, y también pedir que se amplíe la oferta de créditos y que sean más accesibles, para que ellos como operadores y transportistas puedan hacerle frente a la pandemia por el Covid-19.

"Lamentablemente los créditos de 25 mil pesos que está ofreciendo el Gobierno Federal es para los que están registrados en el programa de Bienestar, no para nuestros compañeros; además nosotros no necesitamos un crédito de 25 mil pesos, pues a un solo autobús en una semana se le va ese dinero en el puro combustible. Eso a nosotros no nos sirve, nos sirve más que de alguna manera vayamos de la mano con el Gobierno Federal y ver apoyos en un momento dado que nos vengan a fortalecer para que podamos salir adelante en los próximos 24 meses", expresó.