Ausencia de EU en red COVAX no afectará llegada de vacunas

María Cecilia Costero Garbarino, internacionalista del Colegio de San Luis, COLSAN, considera que el hecho de que Estados Unidos de América no participe en la red global Covax, no afectará en lo absoluto para que México busque la vacuna contra el Covid-19.

“La ausencia de Estados Unidos en la red de la Organización Mundial de la Salud, OMS, no repercutirá la distribución de la vacuna contra el Covid-19 en México, el grupo está conformado por 156 países para desarrollar, producir y distribuir la vacuna, en dicho grupo no aparece ni Estados Unidos, ni tampoco China. Esta red quiere garantizar dos mil millones de dosis para finales del 2021”.

Como experta asegura que el hecho de que la Unión Americana no participe en este proyecto, no significa que haya malas relaciones internacionales y comerciales “no habría afectaciones si el vecino del norte no participa en esta red global, pues México ha buscado múltiples alternativas para no quedarse sin vacuna”.

Es a través de estas alianzas y de la Organización Mundial de la Salud, que nuestro país tiene que movilizarse para poder adquirir y distribuir vacunas a la población de riesgo y a toda la población que lo requiera en el país.

También se ha dicho que puede formar parte de la fase 3, es decir, que los grandes laboratorios mundiales pueden hacer sus pruebas con pacientes mexicanos, ya sea para Cansino Biologycs, Novavax, Sputnik V, entre otros.

