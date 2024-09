Aunque tiemble, SLP no es zona sísmica: geólogo

Rubén Alfonso López Doncel, director del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, consideró que San Luis Potosí no puede ser considerada como una zona sísmica, porque no suelen suceder fenómenos de tan altas magnitudes como se registran en los estados del sureste mexicano.

“Depende de cómo se definan la zona sísmica, si lo quieren llamar zona sísmica a un lugar donde hay sismos pues sí, porque hay sismos en toda la tierra de hecho, no es exclusivo de San Luis Potosí, hay sismos por toda la tierra. La Tierra es un planeta muy dinámico, hay mucho movimiento”.

Hay muchos movimientos telúricos de manera cotidiana porque se liberan muchas energías, como ejemplo, recordó que se tuvieron algunos casos hace meses de aquí muy cerca del municipio de la zona centro de Villa de Reyes “una serie de un enjambre sísmico, una serie de pequeños, sismos de magnitudes muy pequeñas, pero que no llegan a afectar en realidad, aunque algunas personas sí los sentimos”.

Consideró que los hechos ocurridos no fueron tan fuertes como para que afecten la infraestructura urbana “de hecho no, no sucedió ese ese fue el caso no sucedió nada, pero en realidad, por definición no somos zona sísmica”.

Son los lugares de la frontera sur los que son considerados de esta manera porque es donde de verdad hay sismos muy grandes “como en la zona del cinturón circunpácifico, la costa de Guerrero, la costa de Oaxaca donde hay subdivisión y ahí sí se liberan de verdad, estas energías de esfuerzos con tremendas energías y que son los generadores de estos tremendos terremotos como los que hemos tenido los 19 de septiembre con magnitudes de 7 y hasta 8 grados righter, entonces en ese caso no somos una zona sísmica, comparado con eso”.

Apuntó que la tierra, es muy dinámica y en todos lados tiembla “entonces tiembla con mayor con menor intensidad, pero una zona sísmica como la que tenemos en las costas del Pacífico mexicano, no, no somos”.

Las zonas cercanas a zonas de subducción son muy propensas a sismos “estas placas que se producen quedan abajo de los continentes y al fundirse la placa es sube en forma de magma y forma volcanes, pues esos ya pueden estar dentro de los continentes como en el caso de México donde la subducción está en el Pacífico pero la formación de volcanes es adentro en lo que le llamamos el cinturón volcánico mexicano y ahí a la hora de formarse, un volcán y de haber erupciones también hay temblores, entonces estas son las zonas más favorables más susceptibles para movimientos telúricos, para movimientos para sismos, son las de subducción y zonas donde se están formando volcanes, los demás serían pequeños esfuerzos que pasan en la corteza”.