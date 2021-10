Aún sin fecha para construcción de templo en Ciudad Satélite

Aún no hay fecha para comenzar la construcción del templo dedicado a la Virgen de San Juan en Ciudad Satélite, indicó el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, quien aclaró que el terreno ya había sido donado a la Iglesia hace 14 años.

Hace una semana el gobernador del estado anunció la donación a la Iglesia católica, de un terreno en Ciudad Satélite; al respecto, Priego Rivera señaló que dicho terreno ya había sido donado por el Instituto de la Vivienda para el Estado (Invies) hace 14 años, cuando comenzó la construcción del complejo habitacional, sin embargo "pasaron dos gobiernos y no se formalizó esa donación, no se reconoció, y lo que hace este gobierno es reconocer la donación, aceptarla y seguir con los trámites".

Mencionó que el terreno de 6 mil metros cuadrados, está ubicado en un monte, por lo que no puede ser utilizado para la construcción de viviendas, y que además, lo que se construirá es un templo, pues el Obispo le da la calidad de santuario de acuerdo a la capacidad y cantidad de visitas que recibe.

Señaló que por ahora no se cuenta con una estimación sobre el costo que tendrá la construcción, y tampoco se tienen los recursos económicos -que serán aportados por la Iglesia-, ya que no se ha concretado la donación. Cabe mencionar que el Congreso del Estado no ha recibido la solicitud de donación del terreno por parte de Gobierno.

Priego Rivera manifestó que con la construcción de este templo que será dedicado a la Virgen de San Juan, "no se trata de rivalizar" con el de San Juan de los Lagos, que es el segundo más visitado en el país después de la Basílica de Guadalupe, sino de ofrecerle una opción a las personas que por algún motivo no pueden trasladarse hasta Jalisco, "que aquella parte de la población pueda tener acceso a los servicios religiosos".