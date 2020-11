Aún es tiempo, para... ¡recuperar las ventas!

Es triste ver el poco movimiento que hay a unos días de que comience diciembre. Karina Martínez Las compras para decoración registraron baja del 40%; lo que más adquieren son luces y santas de chimenea No invertir demasiado en mercancía es lo que les funciona; a fin de mes esperan vender más

Para esta próxima época decembrina, los comerciantes tienen grandes expectativas para las ventas navideñas, pues mencionan que este Buen Fin ha sido el preámbulo de lo que creen será un buen augurio para las compras de temporada, a pesar de la crisis económica ocasionada por la pandemia.

Y es que, en lo aparadores de diversas tiendas del primer perímetro de la Capital, como también en algunos locales establecidos y en el mesurado ambulantaje que se observa en el Centro histórico de la ciudad, ya se asoman los pinos, esferas y decoraciones típicas que engalanarán las fiestas navideñas.

La mayoría de los dueños y empleados de diversos comercios refieren que ante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, el miedo a que las ventas tengan algunas bajas y ocasionen mermas en las ganancias sigue presente, pero afortunadamente, a unas semanas de dar inicio el mes de diciembre éstas se han ido recuperando de a poco y eso les da algo de esperanza.

Para Yael Omar Esparza, vendedor ambulante situado en los alrededores del Mercado Hidalgo y su explanada, menciona que lo que les ha funcionado es no invertir demasiado en mercancía, sino, traer la de mejor calidad y ofrecer artículos diferentes que llamen la atención de la clientela.

“Este año decidimos traer algunos productos de origen chino que son de buena calidad. Decoración un poco más ostentosa, que en otros lados a la clientela podría costarle el doble, aquí se la dejamos casi a precio de fábrica. Lo que se ha vendido de manera considerable, son las luces led, los santas de chimenea y esferas”.

“También muchas personas buscan las bolsas de regalo y alguna que otra decoración para las puertas de sus casas, como las típicas coronas. A comparación del año pasado la venta sí ha bajado un poco, pero nos siguen comprando que es lo que cuenta.”.

Por otro lado las tiendas que se dedican al rubro de la decoración, registraron una baja del 40% en ventas, pues mencionan que en otros años, sus establecimientos estaban repletos de personas deseosas de comprar mercancía para elaborar sus propias decoraciones de temporada.

Así lo expresó Karina Martínez, empleada de una tienda de manualidades ubicada en la calle Francisco I Madero, quien además agregó que “Ya no se hacen aquellas filas de personas que venían a comprar su material. Sí viene clientela pero ya muy poca y compran concienzudamente los productos. Por una parte está bien porque no queremos conglomeraciones por lo del Covid-19, pero por otro lado es triste ver el poco movimiento que hay a unos días de que empiece diciembre”.

Las calles del Centro Histórico, sus locales y puestos ya llaman la atención de los transeúntes por la cantidad de luces decorativas, los majestuosos pinos navideños y los adornos de temporada; la mercancía decembrina ha llegado y con eso esperan una vez más reactivar las ventas de este año 2020 que ha sido muy difícil para los comerciantes.

“Invitamos a la gente a que venga protegida a comprar sus decoraciones y adornos, y todo el producto de temporada, entendemos la situación, pero no nos dejen solos. La mercancía es buena y la tenemos a buen precio para poder venderla, que aprovechen y visiten las tiendas. Este Buen Fin no nos ha ido tan mal con nuestra clientela y queremos que el interés continúe, vengan y no se olviden de su cubrebocas”, refirió el joven Yael, comerciante ambulante semifijo, locatarios comerciantes y vendedores aspiran a que a finales de noviembre incrementen las las compras y sea mayor el movimiento económico para ellos, puesto que el año pasado a principios y mediados del mismo mes, la venta se incrementó hasta un 200 por ciento. Este año para ellos ha decaído un poco más del 40 por ciento, pero señalan que aún es tiempo de recuperar lo invertido.