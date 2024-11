Aumento del 50 % en la tarifa de parquímetros de la capital es excesivo: PRI

La posibilidad de que el ayuntamiento de la Capital incremento en un 50 por ciento el costo hora de parquímetros en 2025 a través de la Ley de Ingresos, es excesivo, dijo la diputada y presidenta del PRI Sara Rocha Medina, mientras que el diputado del PAN Rubén Guajardo Barrera consideró que si debe haber aumento, pero se analizará en qué porcentaje.

Luego de que el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos anunciara su intención de aumentar el costo por hora del parquímetro en hasta un 50 por ciento, con el argumento de que ya no recibirá recursos de Villa de Pozos que ahora es municipio y porque está más caro llevar el vehículo a un estacionamiento privado, hubo reacciones en el Congreso del Estado.

La diputada Sara Rocha expuso que “es cierto que los alcaldes y los municipios requieren recaudar, eso es obligatorio, necesario, pero debe ser acorde también a las sumas, a los aumentos. Si es que aumentó el salario, como está en este momento el alza y el PIB, tenemos que ser muy claros, muy parejos y sobre todo que no aumenten lo que la gente no tiene para pagar”.

“Efectivamente, Pozos ya no es del municipio pero tampoco le va a generar un gasto porque ya no existe para el municipio. Los estacionamientos públicos, el parquímetro es un servicio, no es para que les genere un recurso para otros temas. No te debes de comparar como ayuntamiento que das el servicio con un estacionamiento privado”.

Rocha Medina añadió que “hay que ser muy claros y que no se preste a un chisme, a un rumor o a que estamos en contra de algo. Habrá que ser muy cuidadosos, debemos de ser muy responsables los diputados con este tipo de aumentos, pero también muy claros en todo lo que concierne al tema económico de la población”.

Por su parte, el diputado Rubén Guajardo Barrera dijo que “todavía no recibimos la propuesta de ningún Ayuntamiento, tienen hasta el 25 de noviembre para presentarla. Vamos a valorar todas las propuestas, en este caso en específico del aumento a la tarifa del parquímetro, claro que los aumentos deben de ser proporcionales, la tarifa del parquímetro no se ha aumentado en muchos años, igual hay que valorarlo y ya estaremos en un trabajo de comisión valorando qué tanto aumento se podrá dar”.

Señaló que “en el Centro Histórico cualquier estacionamiento privado cuesta 20 pesos la hora, el parquímetro se está cobrando 8 pesos, vamos a analizarlo y valorarlo a ver si esta propuesta va para adelante. Sí creo que tiene muchos años, de hecho lo puedo decir con seguridad que desde que se instalaron los parquímetros en el trienio de Jorge Lozano 2006-2009, que es la misma tarifa de 8 pesos, no se ha aumentado, ha sido un error de muchas administraciones porque esto debe ser proporcionalmente año con año, poco a poquito, y estaremos valorando hasta cuánto se puede”.