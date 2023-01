Aumento al transporte no mayor al 10 %: René Oyarvide

El incremento a la tarifa del transporte urbano para 2023 no debe ser superior al 10 por ciento, ya que no existen condiciones económicas para que los usuarios puedan pagar más, dijo el diputado René Oyarvide Ibarra.

Manifestó que ambas partes, tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como los permisionarios, tienen sus argumentos que serán expuestos en su momento para tomar la mejor decisión a favor de los potosinos.

El integrante de la comisión legislativa de Comunicaciones y Transportes, expuso que en el Poder Legislativo quien le está dando seguimiento puntual al tema es la presidenta de la comisión diputada Ma Elena Ramírez.

“Se trata de un tema muy complicado, porque el servicio no ha mejorado, pero se debe buscar un equilibrio, tomar en cuenta el índice inflacionario y otros factores, pero obviamente sin que se afecte a los usuarios del servicio”.

Oyarvide Ibarra añadió que “en este 2023 tenemos que ser muy reservados con el tema del dinero, aplaudimos al gobierno del estado que ya tiene cubierto casi a la totalidad del sector estudiantil que no paga transporte gracias a la beca que se les otorga”.

Pero no solamente son los estudiantes quienes utilizan el transporte público, son miles de usuarios y en todos ellos hay que pensar, “insisto, las condiciones económicas no son las mejores y la gente no puede desembolsar más”.

El legislador señaló que “hay que poner los pies en la tierra, conocer las posturas, los planteamientos de la SCT y permisionarios y, de ser posible, que el aumento no sea superior al 10 por ciento”.